◆卓球 世界選手権団体戦 第６日（３日、英ロンドン）

決勝トーナメント（Ｔ）のシードを決めるリーグ戦が行われ、張本智和（トヨタ自動車）、松島輝空、戸上隼輔（井村屋グループ）で臨んだ世界チームランク４位の日本男子は、ルブラン兄弟を擁する同２位のフランスに２―０から逆転され、２―３のフルゲームで敗れた。これでリーグ戦では、フルゲームまでもつれた２試合を乗り越え、１勝２敗の２組２位で決勝Ｔに進むことになった。

今大会から予選が新方式になり、男女とも各６４の国・地域が２つの類に分かれ、〈１〉日本を含む世界ランク上位７チームと開催国のイングランドの計８チームは、リーグ戦でシード順を決め、全チームが決勝Ｔに進出。〈２〉残りの５６チームは、１４組に分かれて予選リーグを行い、各組１位と２位の１０チームの計２４チームが決勝Ｔに進んだ。

この方式になり、予選敗退がなくなった一方で、世界ランク４位の日本は同じ２組に入った同２位のフランス、同５位のドイツ、同７位の台湾といきなり激突。結果、ドイツ、フランスにはフルゲームまで戦い、２―３で敗れた。４度目出場の張本智は大会前にランク４位から第２シードに入る可能性に加え、「他のチームが予選リーグでランクの低いチームとやっている一方で、僕たちは（強豪との連戦で）疲弊してしまう。決勝Ｔに進んだ時点のデメリットは多少はあり、（メリットと）どっちもあります」と話していた。

シングルスの世界ランク上位５人の内訳について、女子は３位までを中国が占め、朱雨玲（マカオ）が４位、張本美和（木下グループ）が５位につける一方、男子は１位王楚欽（中国）、２位Ｔ・モーレゴード（スウェーデン）、３位張本智、４位Ｆ・ルブラン（フランス）、５位Ｈ・カルデラノ（ブラジル）とこれまでの中国一強ではなく、世界の力が拮抗（きっこう）している。

世界チームランク上位７か国と開催国で戦ったリーグ戦で、中国はエース・王が負けなしでけん引したが、シングルス世界ランク６位の２番手・林詩棟が、チームが敗れた韓国戦で１敗、スウェーデン戦で２敗と苦しんだ。予選からいきなり強いチームと当たり、各上位チームにとって体力的に厳しくなる上、１１連覇してきた中国がまさかの２敗を喫し、新方式の色が出始めている。

決勝Ｔでは、リーグ戦２組２位通過した日本は、１組３位通過した中国、世界チームランク２位のフランスとは反対のヤマに入った。前回２４年大会は抽選の末、準々決勝で早くも中国に当たっただけに、今回は“運”を持つ一方、同じヤマにはパリ五輪銀のスウェーデン、リーグ戦の初戦で敗れたドイツの欧州の強豪に加え、台湾、香港などアジアの難敵もひしめくだけに、簡単に勝ち上がることはできない。

シングルス世界ランク３位の張本智と同８位の松島のダブルエースがそろい、ドイツ１部「ブンデスリーガ」を主戦場に戦い、欧州の強豪選手との対戦で腕を磨いてきた戸上や篠塚大登（東都観光バス）、そして宇田幸矢（協和キリン）が出番を待つ「金メダルを狙える戦力」の日本男子が、各チーム同様だが、体力的にも厳しい中での決勝Ｔでどこまで戦えるか。１９６９年大会以来、５７年ぶりの金メダル獲得への挑戦はここからだ。