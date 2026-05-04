◆米女子ゴルフツアー リビエラマヤ・オープン最終日（３日、メキシコ・エルカマレオンＧＣ＝６５８３ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、２１位で出た原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス）が６バーディー、２ボギーの６８をマークし通算５アンダーとし、ツアー自己最高の９位に入った。３月のブルーベイＬＰＧＡ以来のトップ１０フィニッシュ。

「昨日入らなかったパッティングが結構入ってくれたので良かった。アドレスを変えて、手元を高くしたら真っすぐ転がるようになった。きょうは悲しくならずにプレーできた」と笑みを浮かべた。

５番パー５で２オンに成功し、６番でも第２打を２メートル半に運び連続バーディー。１１番ではロングパットを沈め、１７番はショットでスコアを伸ばした。「一番ショットが悪かったのは初日かなと思うけど、一番スコアは（この日と同じ６８で）良かった。ゴルフって不思議だな、って思いながら、もっと上を目指したいなって思って挑戦しながらも伸ばせないという２日間を経験した。すごく悔しかった。やっぱり向き合うことが大切だなと思った」と１週間を振り返った。

次戦は７日開幕のみずほアメリカズ・オープン（ニュージャージー州）。「自分のやっていることに凝り固まらずに、新しいことに挑戦することも大事だなと思ったので、自分の調子とともに考えていきたい。初めてのコースなので、しっかりコースチェックをして、いいスコアで回っていけるように頑張りたい」と意気込みを語った。