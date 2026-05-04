「ヨーグルト」だけでは不十分？ 抗生物質で荒れた腸を整える”最強の組み合わせ”

抗生物質の使用が避けられない場合でも、腸内環境へのダメージをできる限り抑えることが可能です。本章では、プロバイオティクスやプレバイオティクスの活用法、食生活・生活習慣の見直しポイント、さらに小児期の抗生物質使用がもたらす健康リスクや、腸内細菌叢の回復にかかる時間についても詳しくお伝えします。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

腸内環境を守るための工夫

抗生物質使用が避けられない場合でも、腸内環境へのダメージを最小限に抑え、回復を促進するための方法があります。

プロバイオティクスとプレバイオティクス

プロバイオティクスは、適量を摂取することで健康に有益な効果をもたらす生きた微生物のことです。代表的なものに乳酸菌やビフィズス菌があり、ヨーグルトや発酵食品、サプリメントから摂取できます。抗生物質使用中や使用後にプロバイオティクスを摂取することで、腸内細菌叢の回復を早め、下痢のリスクを減らせる可能性があります。ただし、抗生物質とプロバイオティクスを同時に摂取すると、せっかくの有益菌も殺されてしまう可能性があるため、服用時間を2～3時間ずらすことが推奨されます。一方、プレバイオティクスは腸内の有益な細菌の栄養源となる食物繊維やオリゴ糖などのことです。野菜、果物、全粒穀物、豆類などに多く含まれており、これらを積極的に摂取することで善玉菌の増殖を促進できます。プロバイオティクスとプレバイオティクスを組み合わせて摂取することを「シンバイオティクス」と呼び、より効果的な腸内環境の改善が期待できるでしょう。

食生活と生活習慣の見直し

腸内環境を整えるには、バランスの取れた食事が基本です。多様な食物繊維を含む野菜や果物、発酵食品（味噌、納豆、キムチ、ぬか漬けなど）を日常的に摂取することで、腸内細菌の多様性が保たれます。一方、加工食品や高脂肪食、過度の糖分摂取は腸内環境を悪化させる要因となるため、控えめにすることが望ましいでしょう。また、適度な運動は腸の蠕動運動を促進し、腸内環境の改善にも寄与します。ストレス管理も重要で、慢性的なストレスは腸内細菌叢に悪影響を及ぼすことが知られています。十分な睡眠と規則正しい生活リズムも、腸内環境の維持に役立ちます。抗生物質使用後は特にこれらの生活習慣に気を配ることで、腸内細菌叢の早期回復が期待できます。

小児期の抗生物質使用と健康リスク

幼少期は腸内細菌叢が形成される重要な時期であり、この時期の抗生物質使用が将来の健康に影響を与える可能性が研究で示唆されています。複数の研究により、乳幼児期に抗生物質を使用した子どもは、使用しなかった子どもに比べて、肥満、喘息、アレルギー疾患、炎症性腸疾患などのリスクが高くなる傾向が報告されています。これは、抗生物質により腸内細菌叢の正常な発達が妨げられ、免疫系の成熟に影響を与えるためと考えられています。ただし、これらの研究は相関関係を示すものであり、因果関係が確立されているわけではありません。必要な抗生物質治療を避けるべきではありませんが、『念のための』予防的な使用や、ウイルス性の風邪への不要な使用は控えるべきであることを示す重要な知見といえるでしょう。

腸内細菌叢の回復には時間がかかる

抗生物質使用後の腸内細菌叢の回復には、個人差がありますが一般的に数週間から数ヶ月を要します。短期間の抗生物質使用であれば、多くの場合は数週間で元の状態に近づきますが、使用期間が長かったり、複数種類の抗生物質を使用したりした場合は回復に時間がかかることがあります。また、完全に元の状態に戻るのではなく、一部の細菌種が失われたまま新たなバランスで安定する場合もあります。特に高齢の方や免疫機能が低下している方では、回復がより遅くなる傾向があります。抗生物質治療後は、前述したプロバイオティクスやプレバイオティクスの摂取、バランスの良い食事などにより、腸内環境の回復を積極的にサポートすることが推奨されます。

まとめ

抗生物質は細菌感染症の治療に不可欠な医薬品ですが、風邪などのウイルス性疾患には効果がなく、不適切な使用は腸内細菌叢を乱し、薬剤耐性菌を生み出す原因となります。処方された抗生物質は指示通りに最後まで飲みきり、残薬を自己判断で使用しないことが重要です。症状や疑問があれば医師や薬剤師に相談し、抗生物質の適正使用を心がけることで、自分自身の健康と将来世代のために有効な治療手段を守ることができます。気になる症状がある場合は、自己判断せず医療機関を受診し、専門家の診断を受けることをおすすめします。

参考文献

厚生労働省「抗微生物薬適正使用の手引き」

国立感染症研究所「薬剤耐性菌感染症」

日本化学療法学会「抗菌薬適正使用支援プログラム実践のためのガイダンス」