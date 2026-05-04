Aぇ! group、ライブ会場からの生配信でサブスク解禁を発表！新曲「でこぼこライフ」も初披露

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Aぇ! groupがアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』の大阪城ホール公演にて、グループとして初となるライブ会場からの生配信を実施。そのなかで5月11日に全45曲をサブスク解禁することを発表し、新曲「でこぼこライフ」も初披露した。

■サブスク解禁の報に、メンバー自身も心待ちにしていた様子をみせる

生配信はMCコーナーの冒頭からスタート。地元・関西ということもあり、会場の熱気が高まるなか、事前に予告されていた重大発表の瞬間を迎えた。

ステージ上のモニターには、これまでリリースしてきた楽曲タイトルが次々と映し出され、続いて4thシングル「でこぼこライフ」のティザー映像、そして最後に「2026.5.11 全45曲サブスク解禁」の文字が表示されると、会場は大歓喜の歓声に包まれた。佐野晶哉は「サブスクやりまーす！」と笑顔で報告し、末澤誠也も「気軽に聴いてもらえるってことやもんね！」とコメント。メンバー自身もこの解禁を心待ちにしていた様子をみせた。

さらに、正門良規が「1曲披露されていない曲があるんですよね」と切り出すと会場はどよめき、「『でこぼこライフ』っていうんですけど…今から披露していいですか？」という言葉に大きな歓声が沸き起こり、映画の世界観とリンクした“シェー”ポーズも登場するコミカルなダンスが特徴の「でこぼこライフ」を初披露。初披露ながらも完成度の高いパフォーマンスで観客を魅了した。

パフォーマンス後には“自称”パーフェクトと称してデビュー発表時のような喜びをみせ、会場を笑いに包む場面も。こうして、ライブ会場から初となる生配信は大盛況のうちに幕を閉じた。

■リリース情報

2026.06.17 ON SALE

SINGLE「でこぼこライフ」

https://lnk.to/Ae_Dekoboko_Life

■【画像】「でこぼこライフ」ジャケット画像

初回限定盤A

初回限定盤B

初回限定盤C

通常盤

おそ松さん盤 (C)赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

■関連リンク

Aぇ! group サブスク解禁スペシャルサイト

https://sp.universal-music.co.jp/aegroup/subscription/

映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』作品サイト

https://osomatsusan-movie.jp

Aぇ! group OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/157

https://www.universal-music.co.jp/aegroup/