韓国株式市場で「1兆ウォン・クラブ」企業が400社を突破―中国メディア

2026年5月3日、中国の金融専門メディア・金融界は、韓国株式市場で時価総額が1兆ウォン（約1100億円）を超える「1兆ウォン・クラブ」企業が400社を突破したことを伝えた。

韓国証券取引所のデータによると、4月29日時点で時価総額1兆ウォンを超えた上場企業（優先株を含む）の数は405社となった。市場別では、267社が韓国総合株価指数（KOSPI）、137社がベンチャー企業などのコスダック指数（KOSDAQ）、1社が中小企業専用株式市場コネックス（KONEX）だった。これら「1兆ウォン・クラブ」のうち、10兆ウォン（約1兆1000億円）を超えた企業は79社だった。

記事は「2月27日の米国とイスラエルによるイラン空襲前と比較すると、市場に劇的な変化が起きたといえるだろう。当時、1兆ウォンを超える企業は377社だった。韓国総合株価指数（KOSPI）は中東情勢悪化以来、1日で12％下落したこともあったが、4月29日には2690．9ポイントを記録した。決算発表前の人工知能（AI）セクターの回復により、株式市場は上昇を続けているようだ」と指摘した。（翻訳・編集/原邦之）