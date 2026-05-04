【バチェロレッテ・ジャパン】ep2“お別れ”に動揺した男性参加者が倒れる…有力候補が早くも脱落
Prime Videoで独占配信される人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4（全9話構成、初週は第1話から第4話までの計4話を一挙配信）が5月1日午後8時よりスタート。Episode2では、最初の脱落者5人が一気にバチェロレッテのもとを去ることとなる。
【動画】情熱的な密着シーンも…『バチェロレッテ』シーズン4予告
4代目バチェロレッテは、7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごし、個としての自信と自立した様子が印象的な平松里菜。モデル・インフルエンサーとして自身の等身大のライフスタイルを発信し、同世代の憧れの存在である平松はこれまで交際歴がゼロ。「バチェロレッテの初めての本気の恋」を描く今作に、これまでとは違う展開を予感して早くもSNSを中心に大きな注目を集めている。
ほほ笑みの国・タイを舞台に、シリーズ史上最も情熱的な愛の物語、そして旅を通して育まれる男性参加者の友情と成長の軌跡。シリーズ史上最年少のバチェロレッテと14人の男性参加者が向き合う、「本気の恋」と「信頼」の形とは――。
（以下、ネタバレを含みます）
参加者は安齊勇馬、植田玲雄、長田寛太、倉岡利樹、櫻井将治、白谷琢磨、セバウン玲央ジュリアン、田中哲史、ニマークライモン、水越寛文、妻鳥郁也、山崎至、吉本ラバーニ勇世歩、和田叡。
史上初、最初のカクテルパーティーの前にバチェロレッテが仕掛ける「3つのデート」が実施される。前回、ランチデートでは元プロテニスプレーヤー・セバウンがサプライズローズを獲得。さらにグループデートA・BとしてAに長田、田中、ラバー二、櫻井、植田、水越、ライモン、白谷、安齊がバーベキューへ。そしてBには和田、山崎、妻鳥、倉岡が参加する。
グループデートＢでは夜景のみえるルーフトップバーで、カードを使用した恋愛トークを展開。ゴルフ事業経営・山崎もサプライズローズを獲得。すでに3人がローズを手にするなか、カクテルパーティーが開催される。
男性陣による「1人3分交代ルール」に出遅れ、焦る白谷がプレッシャーのあまり涙する場面も。結果、脱落者5人は、田中、ラバー二、植田、水越、ライモン。平松さんの仕事との共通点やそのイケメンぶりで注目を集めていたラバーニや独得の雰囲気をまとう植田が早くも脱落。さらにお別れのあいさつの際、ライモンが体調不良で倒れてしまうというハプニングもあるなか、1回目のカクテルパーティーを終えた平松は涙ぐみながら全員に感謝を述べるのだった。
【動画】情熱的な密着シーンも…『バチェロレッテ』シーズン4予告
4代目バチェロレッテは、7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごし、個としての自信と自立した様子が印象的な平松里菜。モデル・インフルエンサーとして自身の等身大のライフスタイルを発信し、同世代の憧れの存在である平松はこれまで交際歴がゼロ。「バチェロレッテの初めての本気の恋」を描く今作に、これまでとは違う展開を予感して早くもSNSを中心に大きな注目を集めている。
（以下、ネタバレを含みます）
参加者は安齊勇馬、植田玲雄、長田寛太、倉岡利樹、櫻井将治、白谷琢磨、セバウン玲央ジュリアン、田中哲史、ニマークライモン、水越寛文、妻鳥郁也、山崎至、吉本ラバーニ勇世歩、和田叡。
史上初、最初のカクテルパーティーの前にバチェロレッテが仕掛ける「3つのデート」が実施される。前回、ランチデートでは元プロテニスプレーヤー・セバウンがサプライズローズを獲得。さらにグループデートA・BとしてAに長田、田中、ラバー二、櫻井、植田、水越、ライモン、白谷、安齊がバーベキューへ。そしてBには和田、山崎、妻鳥、倉岡が参加する。
グループデートＢでは夜景のみえるルーフトップバーで、カードを使用した恋愛トークを展開。ゴルフ事業経営・山崎もサプライズローズを獲得。すでに3人がローズを手にするなか、カクテルパーティーが開催される。
男性陣による「1人3分交代ルール」に出遅れ、焦る白谷がプレッシャーのあまり涙する場面も。結果、脱落者5人は、田中、ラバー二、植田、水越、ライモン。平松さんの仕事との共通点やそのイケメンぶりで注目を集めていたラバーニや独得の雰囲気をまとう植田が早くも脱落。さらにお別れのあいさつの際、ライモンが体調不良で倒れてしまうというハプニングもあるなか、1回目のカクテルパーティーを終えた平松は涙ぐみながら全員に感謝を述べるのだった。