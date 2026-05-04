Travis Japan、『けるとめる』サッカー応援ソング「On My Road」テレビ初パフォーマンス 新衣装＆ピッチに見立てた特設ステージで熱唱
7人組グループ・Travis JapanがMCを務めるフジテレビ系サッカーバラエティー『けるとめる』（毎週月曜 後11：00）4日の放送では、番組のサッカー応援ソングに決定した新曲「On My Road」をテレビ初パフォーマンスする。
【集合ショット】7人でTJポーズ！笑顔で並ぶTravis Japan
同番組はJリーグの全面協力のもと、サッカーにまつわるさまざまな企画やロケ、番組オリジナルのゲームを通して、サッカーの楽しさや面白さを伝えていく。老若男女問わずサッカーの魅力にとりつかれるような、サッカーにまつわる情報をたっぷりと届ける。
新衣装を身にまとったTravis Japanが、番組おなじみのセットに加え、サッカーのピッチ上に見立てたグリーンが映える特設ステージの中でパフォーマンス。サッカー界を盛り上げるため熱く歌いあげる。
さらに、今更こんなこと聞けない…サッカー用語って難しい…そんなサッカー初心者でも楽しめる新企画「コソ勉」が始動する。初回は、川島如恵留が事前にPKについて「コソ勉」。過去の試合映像やクイズを駆使して他メンバーにPKの魅力を伝えていく。
今回は「伝説」「フェイク」「好セーブ」など6つのカテゴリーに分けてお届け。国民みんなが祈った、W杯出場がかかった大一番で本田圭佑が見せた伝説の一蹴りや、Ｊリーグ発足年に起きた歴史的PK、独特なステップから生み出されるPKなど、知れば知るほど面白いPKが登場。また『けるとめる』ファミリー・槙野智章が現役時代にみせた後ろ向きPKなども。
さらに「蹴る人ってどうやって決めるの？」「そもそもPKでフェイクってありなの？」など、七五三掛龍也らから飛び出す質問に如恵留が解説していく。これまでサッカーを知らなかった人も、Travis Japanと一緒にコソコソ勉強して、およそ40日後に始まるサッカーW杯を10倍楽しめるような内容となっている。
【集合ショット】7人でTJポーズ！笑顔で並ぶTravis Japan
同番組はJリーグの全面協力のもと、サッカーにまつわるさまざまな企画やロケ、番組オリジナルのゲームを通して、サッカーの楽しさや面白さを伝えていく。老若男女問わずサッカーの魅力にとりつかれるような、サッカーにまつわる情報をたっぷりと届ける。
さらに、今更こんなこと聞けない…サッカー用語って難しい…そんなサッカー初心者でも楽しめる新企画「コソ勉」が始動する。初回は、川島如恵留が事前にPKについて「コソ勉」。過去の試合映像やクイズを駆使して他メンバーにPKの魅力を伝えていく。
今回は「伝説」「フェイク」「好セーブ」など6つのカテゴリーに分けてお届け。国民みんなが祈った、W杯出場がかかった大一番で本田圭佑が見せた伝説の一蹴りや、Ｊリーグ発足年に起きた歴史的PK、独特なステップから生み出されるPKなど、知れば知るほど面白いPKが登場。また『けるとめる』ファミリー・槙野智章が現役時代にみせた後ろ向きPKなども。
さらに「蹴る人ってどうやって決めるの？」「そもそもPKでフェイクってありなの？」など、七五三掛龍也らから飛び出す質問に如恵留が解説していく。これまでサッカーを知らなかった人も、Travis Japanと一緒にコソコソ勉強して、およそ40日後に始まるサッカーW杯を10倍楽しめるような内容となっている。