【バチェロレッテ・ジャパン】ep4、貴重なデート権を巡って言い争いが白熱「男として恥ずかしい」
Prime Videoで独占配信される人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4（全9話構成、初週は第1話から第4話までの計4話を一挙配信）が、1日午後8時よりスタート。Episode4では、貴重なデート権を巡ってバチバチの言い争いが繰り広げられる。
【動画】情熱的な密着シーンも…『バチェロレッテ』シーズン4予告
4代目バチェロレッテは、7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごし、個としての自信と自立した様子が印象的な平松里菜。モデル・インフルエンサーとして自身の等身大のライフスタイルを発信し、同世代の憧れの存在である平松はこれまで交際歴がゼロ。「バチェロレッテの初めての本気の恋」を描く今作に、これまでとは違う展開を予感して早くもSNSを中心に大きな注目を集めている。
ほほ笑みの国・タイを舞台に、シリーズ史上最も情熱的な愛の物語、そして旅を通して育まれる男性参加者の友情と成長の軌跡。シリーズ史上最年少のバチェロレッテと14人の男性参加者が向き合う、「本気の恋」と「信頼」の形とは――。
参加者は安齊勇馬、長田寛太、倉岡利樹、櫻井将治、セバウン玲央ジュリアン、妻鳥郁也、山崎至、和田叡の8人。
（以下、ネタバレを含みます）
Episode4ではシリーズ初、「ブルーローズ」が登場する。話し合いで決まった1人が自分でデートをプランニングしそのデートが終わるまでにサプライズローズをわたされなかった場合は脱落、帰国というシビアながら大きなチャンスでもある。
まずが全員参加のグループデートではココナッツミルク作り対決を実施。ココナッツを収穫、実を削って全員が必死になるなか勝者は「和田＆山崎ペア」、「長田＆倉岡ペア」に決定。そのなかでも、2ショットデートに山崎が選ばれ、2人はナイトマーケットへ。手をつなぎながら買食いをしてまるでカップルのような雰囲気。サプライズローズを無事、獲得する。
一方、残された男性陣は誰がブルーローズに行くか話し合いが行われる。自らが考えるプランニングをプレゼンするなか、人一倍強気なセバウン。一方、やりたいことではなく自分の気持ちをどう伝えるかが大切だという和田がぶつかる。言い争いは白熱しすぎた結果、「里菜ちゃんは、その洋服を気に入ってなかったと思う」「その格好でもう1回デートいける？ローズをもらう自信がある？」「それでローズをもらえなかったら男として恥ずかしいぜ」となぜか服装についてセバウンから詰められる和田だった。
押し花をしながら語り合うデートに得られば長田もサプライズローズを獲得。お互いの過去の恋愛などを通じて、「信頼」を高め合うがハグをしない長田に対して、ドキドキを確かめたい平松。そしてセバウンとワインテイスティングデートへ。過去の辛い恋愛経験を打ち明け、「愛を探しに来た」とアツく伝えるセバウンだが、平松の心は動かせなかった。そんなセバウン不在のなか、みんなに頭を下げた和田がブルーローズを使用することに。
ブルーローズ使用者が和田だと知り「友達なのか恋愛なのかの気持ちを確かめたい」という平松。3回目のカクテルパーティーが行われ、プールサイドで男性たちと語り合う。脱落者1人は、妻鳥となり、残りは7人。いよいよ次回、和田とのブルーローズデートが行われる。
【動画】情熱的な密着シーンも…『バチェロレッテ』シーズン4予告
4代目バチェロレッテは、7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごし、個としての自信と自立した様子が印象的な平松里菜。モデル・インフルエンサーとして自身の等身大のライフスタイルを発信し、同世代の憧れの存在である平松はこれまで交際歴がゼロ。「バチェロレッテの初めての本気の恋」を描く今作に、これまでとは違う展開を予感して早くもSNSを中心に大きな注目を集めている。
参加者は安齊勇馬、長田寛太、倉岡利樹、櫻井将治、セバウン玲央ジュリアン、妻鳥郁也、山崎至、和田叡の8人。
（以下、ネタバレを含みます）
Episode4ではシリーズ初、「ブルーローズ」が登場する。話し合いで決まった1人が自分でデートをプランニングしそのデートが終わるまでにサプライズローズをわたされなかった場合は脱落、帰国というシビアながら大きなチャンスでもある。
まずが全員参加のグループデートではココナッツミルク作り対決を実施。ココナッツを収穫、実を削って全員が必死になるなか勝者は「和田＆山崎ペア」、「長田＆倉岡ペア」に決定。そのなかでも、2ショットデートに山崎が選ばれ、2人はナイトマーケットへ。手をつなぎながら買食いをしてまるでカップルのような雰囲気。サプライズローズを無事、獲得する。
一方、残された男性陣は誰がブルーローズに行くか話し合いが行われる。自らが考えるプランニングをプレゼンするなか、人一倍強気なセバウン。一方、やりたいことではなく自分の気持ちをどう伝えるかが大切だという和田がぶつかる。言い争いは白熱しすぎた結果、「里菜ちゃんは、その洋服を気に入ってなかったと思う」「その格好でもう1回デートいける？ローズをもらう自信がある？」「それでローズをもらえなかったら男として恥ずかしいぜ」となぜか服装についてセバウンから詰められる和田だった。
押し花をしながら語り合うデートに得られば長田もサプライズローズを獲得。お互いの過去の恋愛などを通じて、「信頼」を高め合うがハグをしない長田に対して、ドキドキを確かめたい平松。そしてセバウンとワインテイスティングデートへ。過去の辛い恋愛経験を打ち明け、「愛を探しに来た」とアツく伝えるセバウンだが、平松の心は動かせなかった。そんなセバウン不在のなか、みんなに頭を下げた和田がブルーローズを使用することに。
ブルーローズ使用者が和田だと知り「友達なのか恋愛なのかの気持ちを確かめたい」という平松。3回目のカクテルパーティーが行われ、プールサイドで男性たちと語り合う。脱落者1人は、妻鳥となり、残りは7人。いよいよ次回、和田とのブルーローズデートが行われる。