◇MLB ドジャース4ー1カージナルス(日本時間4日、ブッシュ・スタジアム)

MLB・ドジャースのロバーツ監督が大谷翔平選手の現状についてコメントしました。

カージナルスとの3連戦最終戦、大谷選手は「1番・DH」で出場するも、3打数無安打、2四死球とヒットを記録出来ませんでした。

ドジャースはカージナルスに4-1と快勝するも、大谷選手は4試合連続でノーヒットと振るいません。

そのことに関してロバーツ監督は「彼は本当に基準が高いですし、私たちも彼に対して同じように高い期待を持っています。本人もフラストレーションは感じていると思いますが、態度には全く出ていませんよね。いずれ必ず調子は上げてくると思います」と信頼を寄せます。

「彼の場合は、ここ最近ずっと話しているように、少しメカニックの部分もあると思います。ホームではある程度うまくいったと思っていたんですが、このシリーズではあまりしっくりきていなかったのかもしれません。引っ張ったゴロになったり、大きい外野方向へのフライで差し込まれたりと、少し中途半端な状態だったのかなと。ただ、いずれにしてもすぐに修正してくるだろうというのは間違いないと思います」と話しました。