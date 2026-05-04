井上尚弥―中谷潤人

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチは2日、東京ドームで王者・井上尚弥（大橋）と元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が激突し、井上が判定勝ちした。日本ボクシング史に残る歴史的一戦には、著名人も多数来場。その中には、元国民的アイドルの姿もあった。

伝説の一戦を会場で見守ったのは、元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代だ。息子でタレントの矢島名月がインスタグラムに投稿した集合写真に登場。リングサイドの席で夫で実業家の矢島昌樹氏らと共に観戦している。

渡辺自身もインスタグラムのストーリー機能を使って、リングやキックボクサーのマフムード・サッタリとの2ショット写真などを投稿していた。

観戦チケットの最高値は33万円にも関わらず、5万5000席が売り切れ。世界のボクシングファンが熱視線を送った大一番には、放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」など数々のヒット作に出演している俳優の菅田将暉や元DeNA監督の三浦大輔氏らの姿も見られ、「めっちゃいい席で観てる？！」といった声がネットに上がっていた。



（THE ANSWER編集部）