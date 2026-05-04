保護した小さな子猫と10年一緒に暮らした飼い主さん。成長した猫さんの姿がXに投稿されると、「10年一緒にいる幸せが伝わってきて癒される～！」「か、貫禄が…w」「お顔全然変わっていませんね！」などの声が寄せられ、大きな反響を呼んでいます。

【写真：厳しめの表情をしていた『野良の子猫』を家に迎えて『１０年』…可愛すぎる『ビフォーアフター』】

小さな子猫を保護

Xアカウント「やまざきうなむー (@unamuu2014)」さまに投稿された猫さんの10年前の姿と現在の姿を比較したポストが話題になっています。

10年前、小さな猫さんを保護し、お家に迎え入れたという飼い主さん。当時は体が小さく、顔つきは“野良猫のそれ”と言えるようなちょっぴり厳しめの表情を見せていたそうです。

10年後の姿が大反響

しかし、そんな子猫をお迎えして、10年間、同居猫さんも一緒にのびのびと家で暮らしてきたという飼い主さん。そして現在、10年という長い月日が経過し、すっかり家猫と化した猫さんは……

な、なんと10年前と表情がそっくり！しかし、体つきはふっくらしていて、まるで「私がこの家の主（あるじ）じゃ」と言っているようにさえ見えます！

しかし、顔つきは同じでも、その雰囲気はどことなく変化しているように思える猫さん。10年前よりも警戒心はなくなり、代わりに貫禄を得た表情と落ち着きを得た猫さんなのでした！

10年前と現在のビフォーアフターがXに投稿されると、その顔つきの変わらなさと貫禄たっぷりな佇まいが話題に！リプライ欄には「10年一緒にいる幸せが伝わってきて癒される～！」「か、貫禄が…w」「お顔全然変わっていませんね！」などの声が寄せられています。

そんな猫さん。Xアカウント「やまざきうなむー (@unamuu2014)」さまでは、愛らしさ満点の姿も投稿されていますよ！

写真・動画提供：Xアカウント「やまざきうなむー (@unamuu2014)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。