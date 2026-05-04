「可愛すぎる髪型」→ こっちが正解かも！【40・50代】がオーダーしたい「若見えショート」

年齢を重ねると、可愛すぎる髪型には抵抗が出てくるもの。そんな40・50代におすすめなのが、クリーンな印象を与えてくれる「ショートヘア」です。立体感のあるシルエットや、フェイスラインをすっきり見せるレイヤーで、上品さと若々しさを両立できるのがメリット。大人の雰囲気にフィットするショートヘアを早速チェックしていきましょう。

小顔見えする自然な毛流れのショートヘア

顔まわりにレイヤーを入れて自然な毛流れをつくったショートヘア。フェイスラインが自然にカバーされて小顔見えを狙えそうです。程よく長さを残しているため、女性らしさをキープできるのも嬉しいポイント。首まわりをすっきりさせつつ、柔らかい雰囲気を演出できそうです。

忙しい大人女性に嬉しいくびれショートヘア

トップをふんわり、襟足をすっきりさせたメリハリのあるショートヘア。首元のくびれによって首が細く長く見えそうです。スタイリストの@_kazuki0513さんによると「バームワックスを揉み込んで簡単に可愛く仕上がります！」とのこと。毎朝のスタイリングがぐっとラクになりそうです。

大人の髪悩みに寄り添う分け目なしショートヘア

こちらのショートヘアは、トップにレイヤーを入れて根元を立ち上げることで、分け目を作らないのがポイント。@_kazuki0513さんは「分け目を作らないことでトップのボリューム 気になる白髪も気にならずに仕上がります！」とコメントしています。ぺたんこ髪や白髪が気になる大人女性にもぴったりなヘアスタイルです。

洗練された印象を与える大人なショートヘア

こちらは、長めの前髪を流して大人っぽく仕上げたハンサムなショートヘア。柔らかな毛流れが洗練された雰囲気を演出してくれそうです。ショートでもカジュアルになりすぎず、オフィスシーンやフォーマルシーンにもマッチしそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@vivo_ten6様、@_kazuki0513様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri