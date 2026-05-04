猫が「自分は人間」だと思っていそうな行動3選

1.会話に加わってくる

家族で話をしていると猫が近づいてきて、会話に加わるように鳴くことがあります。「何話してるの？仲間に入れて」と言われているようで、思わず笑ってしまいますね。そこで話しかけてあげると、答えるように鳴いたり。自分を人間と思っているとしか考えられません。

猫は声でコミュニケーションをとる動物ではありません。母猫と子猫の間では鳴き声を交わすことはありますが、成猫同士では声でのコミュニケーションは少ないといわれています。

人間に対してよく鳴くのは、声で人間とコミュニケーションがとれると理解しているからです。

2.布団で寝る

夜は飼い主さんと一緒に布団で寝る、という猫は多いですね。中には、枕に頭を乗せて、布団をかけて寝る猫もいて、もう、人間にしか見えません。

猫が一緒に寝てくれる、それも飼い主さんの顔に近い部分で寝るというのは、信頼の証です。安心できる相手でなければ、顔のそばで無防備に眠ることはできないでしょう。

すっかりリラックスして、仰向けで寝ているなんて猫も。完全に人間だと思い込んでいますね。

3.ごはんの時間をわかっている

猫には、ごはんの時間がわかっているようです。いつもごはんをもらえる時間が近づいてくると、飼い主さんに鳴いて教えたり、食器の前に座って待っていたりしますね。

猫は体内時計が発達しているといいます。そのため、ごはんの時間だけでなく、飼い主さんが起きる時間や帰宅時間なども把握しているようです。朝、起こしに来たり、帰宅すると玄関で待っているのもそのためでしょう。

猫はもともと薄明薄暮性といい、日暮れの頃や明け方に活発に行動するのですが、人間と暮らしていると飼い主さんの生活リズムに合わせてくれるようになります。ある意味、飼い主さんより規則正しいかもしれません。

猫と暮らしていると健康に良い影響があるといわれますが、それは愛猫に合わせた規則正しい生活リズムが自然と身につくことも一因なのでしょう。

猫が人間のマネをするのはなぜ？

猫が飼い主さんの行動を真似したり、飼い主さんの生活リズムに合わせてくれるのは、その方が暮らしやすいと覚えているからです。

また、飼い主さんのことが大好きで飼い主さんを観察し、同じような行動をすることもあります。

子猫は、親きょうだいの動作を真似して多くを学ぶといいます。飼い主さんのことを母猫のように思っているのでしょう。

でも、やっぱり自分を人間だと思ってそうしているんじゃないか、なんてことも、多々ありますよね。

まとめ

人間と暮らしていると、人間に似てくるのでしょうか。猫が自分のことを人間だと思っているような行動が見られます。

それは、飼い主さんへの愛情や信頼のしるしです。ますます、愛おしく感じてしまいますね。