きのうまで熱戦が繰り広げられた「中日クラウンズ」の出場選手も参加する、新たなゴルフ大会「Japan Heroes Pro-Am in 南山」が愛知県豊田市で開かれました。

【写真を見る】熱戦冷めやらぬ…中日クラウンズ翌日に岩田寛選手や宮里優作選手ら出場選手も参加して新たなプロアマ大会 南山カントリークラブ 愛知・豊田市

この大会は、豊田市にある南山カントリークラブで開かれ、きのうまで東郷町の名古屋ゴルフ倶楽部 和合コースで開催された「第66回中日クラウンズ」に引き続き、男子ゴルフのさらなる活性化を目指そうと、ことし初めて開かれました。

岩田寛選手や宮里優作選手らが出場

きょうは、雲の合間から時折青空がのぞくコンディションの中、岩田寛選手や宮里優作選手ら、かつて中日クラウンズを制した有力選手など、ことしの「中日クラウンズ」に出場したプロも多く参加し、アマチュアゴルファーとチームを組んでラウンドしました。

大会収益の一部は中部ゴルフ連盟のジュニア育成に対して寄付されるということです。