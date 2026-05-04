巨人は４日から本拠の東京ドームに戻ってヤクルトとの３連戦。今季、巨人はヤクルトと４月１０〜１２日（東京Ｄ）で１勝２敗、４月１７〜１９日（神宮）で１勝２敗と開幕から２カード連続で負け越している。それだけにここはぜひとも勝ち越して上位に迫りたいところだ。

カード頭となる４日は戸郷が今季初先発する。昨季は８勝９敗と負け越してシーズンを終え、今季はここまで１軍登板なし。それでもこの戸郷の今季初登板で勝利をつかんでチームも上昇気流に乗っていきたいところだ。戸郷のシーズン初登板の成績は７登板で５勝０敗と相性がいい。シーズン初登板が今回と同じ東京Ｄだった場合も４登板３勝０敗。この相性の良さを味方につけて今季初登板で勝利をつかみたい。

相手のヤクルトとは昨季の開幕戦に登板し、５回４安打４失点で降板と苦い記憶もよみがえるが、打線がその後に奮起し、黒星はつかなかった。２年ぶりの優勝を目指す今年はゴールデンウィーク終盤に加速をつける意味でもこの３連戦の初戦が重要だ。

◇戸郷翔征（巨人）のシーズン初登板成績

年 ・月・ 日 対戦相手（球 場）登板 勝 敗

１９・９・２１ ＤｅＮＡ（横 浜）先発 勝敗なし

２０・６・２３ 広 島（東京Ｄ）先発 〇

２１・３・２７ ＤｅＮＡ（東京Ｄ）先発 〇

２２・３・２９ ヤクルト（神 宮）先発 〇

２３・４・ ４ ＤｅＮＡ（横 浜）先発 〇

２４・３・２９ 阪 神（東京Ｄ）先発 〇

２５・３・２８ ヤクルト（東京Ｄ）先発 勝敗なし

◆３連戦の先発予想（４日は予告）

４日 巨人＝戸郷、ヤクルト＝奥川

５日 巨人＝赤星、ヤクルト＝吉村

６日 巨人＝竹丸、ヤクルト＝山野

◆今カードの地上波・ＢＳ放送（解説者）

４日 ＢＳ日テレ １８時〜（山本浩二氏、五十嵐亮太氏）

５日 ＢＳ日テレ １４時〜（工藤公康氏、辻発彦氏）

６日 ＢＳ日テレ １４時〜（野村謙二郎氏）