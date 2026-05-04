『かりそめ天国』8日放送回からマツコ復帰へ テレ朝アナ報告に喜びの声「寂しかったです」「元気になって良かった」
テレビ朝日の久保田直子アナウンサーが4日、インスタグラムを更新し、進行を務める同局系バラエティー『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（毎週金曜 後8：00）の8日放送回から、マツコ・デラックスが復帰することを明かした。
【写真】「痩せましたな」復帰し、近影に反響が寄せられたマツコ・デラックス
久保田アナは、「今週8(金)のかりそめ天国からマツコさんが復帰されます〜」というコメントとともに、番組予告のサムネイルを投稿。「本当に本当に良かったです!!」と喜び、「皆さまお時間ありましたらぜひに。改めてテレビでマツコさんのいるかりそめ天国を見るのが私も楽しみです！」と呼びかけた。そして最後に「皆さま良きGWを〜」と結んだ。
この投稿に「マツコさんがいなくて寂しかったです」「マツコさん元気になって良かったです久保田さんも含めた3人がわちゃわちゃしてるのが1番好きです」「嬉しすぎる大好きな番組、今週金曜日は観れそうで幸せ」など喜びの声が広がっている。
マツコは、月曜レギュラーを務める2月9日放送の『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話出演。「ちょっとすいません。急だったんだけど。首の脊髄が圧迫されちゃって。手とかに痺れが出始めちゃって…」と症状を説明。「それでさ、病院に行ったらさ、ちょっと急いで手術した方がいいって言われて今、実はもう手術して入院してんだ」と明かし、療養。4月13日放送の同番組で約2ヶ月ぶりに復帰していた。
【写真】「痩せましたな」復帰し、近影に反響が寄せられたマツコ・デラックス
久保田アナは、「今週8(金)のかりそめ天国からマツコさんが復帰されます〜」というコメントとともに、番組予告のサムネイルを投稿。「本当に本当に良かったです!!」と喜び、「皆さまお時間ありましたらぜひに。改めてテレビでマツコさんのいるかりそめ天国を見るのが私も楽しみです！」と呼びかけた。そして最後に「皆さま良きGWを〜」と結んだ。
マツコは、月曜レギュラーを務める2月9日放送の『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話出演。「ちょっとすいません。急だったんだけど。首の脊髄が圧迫されちゃって。手とかに痺れが出始めちゃって…」と症状を説明。「それでさ、病院に行ったらさ、ちょっと急いで手術した方がいいって言われて今、実はもう手術して入院してんだ」と明かし、療養。4月13日放送の同番組で約2ヶ月ぶりに復帰していた。