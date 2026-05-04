トイレシーツの交換をしていたら、飼い主さんに近づいてきたというコーギーさん。ふと振り返ると…まさかの『賢すぎる気遣い』が話題になっているのです。

いつも飼い主さんの行動を見守っていることが伝わってくる、微笑ましさに溢れたその光景は記事執筆時点で3万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：トイレシーツを変えていたら、なぜか近づいてきた犬→ふと振り返ると…まさかの『賢すぎる気遣い』】

トイレシーツを変えていたら、犬が近づいてきて…

Xアカウント『@yuzu_katamiyu』に投稿されたのは、コーギー「ゆず」ちゃんのとある行動。

この日、いつも通りゆずちゃんのトイレシーツ交換をされていたという飼い主さん。すると、ゆずちゃんが何やらカバンを漁った後、そっと近づいてきたそうで…。

まさかの『賢すぎる気遣い』に驚きと絶賛

ふと振り返ると、そこにはカバンから出してきた『ハンカチ』をくわえたゆずちゃんのお姿があったのだそう。

どうやら、トイレシーツを交換した後にいつも飼い主さんが手を洗い、ハンカチやタオルで拭いているのを見ていたゆずちゃんは『ハンカチ使うでしょ？』と届けてくれた模様。

一瞬、手を拭くためではなくただ単に見せびらかしに来たのでは…？と思ったものの、最終的には飼い主さんの前にハンカチをポイッと置いてくれたそうで、その思いやりと優しさにキュンとせずにはいられなかったようです。

ゆずちゃんの小さな子どものような、賢くて優しいその行動は飼い主さんのことはもちろん、多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「偉い！ママさんの行動よく見てるのね」「お掃除の後、ママが手を洗うの知ってるんだねー！」「賢くて優しい」「首の角度が好き」「才色兼備ですね」などの絶賛コメントが寄せられています。

個性的で心優しいコーギーさんの日常

ゆずちゃんは、甘えん坊で心優しい女の子。その行動は時に飼い主さんを驚かせることもあるほどユーモアに溢れた一面もあり、とにかくご家族のことが大好きなのだといいます。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと自分らしく幸せに暮らすゆずちゃんの日常はコーギーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@yuzu_katamiyu」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。