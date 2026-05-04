可愛すぎる子犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で220万6000回再生を突破し、「たまらなく可愛い」「開始2秒で助けてあげたくなる」「必死に訴えるのがたまらない」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『バッグから出れない！助けて！』と慌てる子犬→下の方を見てみると…目を疑う『まさかの光景』】

バッグで迷子劇

Instagramアカウント「toni0908_corgi」の投稿主さんは、ウェルシュ・コーギー・ペンブロークの男の子『トニ』くんと暮らしています。今回は、トニくんの子犬期の思い出を投稿したそうです。

ある日、朝のお散歩から帰ってきたトニくん。ところが、なぜか犬用バッグの中から出てきません。声をかけてみると、トニくんは「助けて！」と言った様子で見つめてきたそう。

上部にはちゃんと穴が開いているのに、小さな体ではうまく外に出られない様子で、ぴょんぴょんと必死に跳ねながらママに助けを求めます。その様子はまるで「出られないよ！」と訴えているかのようで、思わず笑ってしまうほどの可愛らしさです。

気づけば出口あり

しかし、よく観察してみると、実はバッグの下にはしっかりと開いた出入り口が。トニくんはその存在にまったく気づかず、上ばかりを見て奮闘していたのです。

ママがお腹をポンポンと軽く叩きながら「ここだよ」と教えてあげると、ハッとしたように方向転換。するとあっさりと自力で脱出に成功したといいます。

バッグから飛び出した瞬間、そのまま大喜びでママに抱きつく姿はまさに天使のよう。子犬ならではのあどけなさと、ちょっぴりドジな一面がぎゅっと詰まった、微笑ましいワンシーンなのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「報告に行くとこも可愛い」「やられちゃいました」「愛犬が声聞いて心配してましたw」など沢山の反響がありました。

成長と大ジャンプ

バッグで迷子になっていたトニくんも、今ではすっかり成長し、立派なコーギーに。なんとコーギー専用のハードル50メートル走に参加するまでになりました。

スタートから意気揚々と駆け出し、軽やかにハードルをジャンプしていく姿は、かつてのあどけなさを感じさせない頼もしさ。記録は8.626秒と見事なタイムをマークし、成長ぶりをしっかりと見せつけてくれました。

Instagramアカウント「toni0908_corgi」には、トニくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「toni0908_corgi」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。