第４３回エプソムカップ・Ｇ３は５月９日、東京競馬場の芝１８００メートルで行われる。

トロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）は２５年のダービー卿チャレンジトロフィーと前走の東京新聞杯でマイルＧ３を２勝の実績。１８００メートルは久々となるが、２歳時に２０００メートルの新馬、１勝クラスを連勝しており、心身で成長した今なら距離延長にも対応は可能。じっくり運んで末脚を生かせる東京コースなら重賞連勝のチャンス十分。

カラマティアノス（牡４歳、美浦・奥村武厩舎、父レイデオロ）は今年初戦の中山金杯・Ｇ３で重賞初制覇を飾ると、前走の中山記念・Ｇ２は２着。重賞制覇がフロックではなかったことを証明し、３歳時にマスカレードボールと接戦を演じた共同通信杯（２着）と同じ舞台で重賞２勝目を狙う。

ステレンボッシュ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）は２４年の桜花賞を制して以降、長らく勝ち星から遠ざかっているが、転厩初戦だった前走の中山牝馬ステークスは７着とはいえ０秒６差。オークス２着の東京コースで完全復活なるか注目だ。

ジュタ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ドゥラメンテ）は２歳時にホープフルステークス・Ｇ１で４着。３歳時にはリステッド勝ちがあり、昇級戦でも侮れない。