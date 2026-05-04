トム・ヒドルストン、ご近所ベネディクト・カンバーバッチと会えてないけど電話してる

マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）ロキ役でもお馴染みのトム・ヒドルストンは、ご近所さんだというベネディクト・カンバーバッチと電話で仲良くしているらしい。主演最新作『サンキュー、チャック』THE RIVERの単独インタビューで教えてくれた。

ヒドルストンとカンバーバッチは共にロンドン在住。「東京コミコン2023」では共に来日し、ステージ上でも仲の良さそうな姿を見せていた。

翌年、カンバーバッチが「東京コミコン2024」に再来日した際、ヒドルストンとは近所で共に子育てに奮闘していると。ただ、この頃は忙しくしており、「東京コミコン2023」以来会うことができていないと話していた。

「彼、ちょっぴり寂しそうでしたよ」とヒドルストン本人に伝えてみると、あのソフトな声で「あっはは」と優しく笑い、カンバーバッチとの交流について語った。

「彼とは会えていませんが、電話で話すことはあります。とても古風ですよね。そうですね、通話はしています。会えてはいません。彼も忙しいですからね。面白いんですよ。近所に住んでいるのに、お互い違う時間に働いて、スケジュールもバラバラ。あまり会えなくて。直近はいつだったかな？」

さらに「近いうちに会えると思いますよ」と加えたヒドルストン。単にプライベートの交流についてのことか、それとも作品での共演機会についてかはわからないが、もしかすると2026年12月の『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』でのプロモーションのことを示しているのだろうか？ドクター・ストレンジ役のカンバーバッチは現時点で出演未発表となっているが、果たして……？

『サンキュー、チャック』トム・ヒドルストン単独インタビューの様子はTHE RIVER公式YouTubeチャンネルでフル公開中。ダンスシーンの裏側や、あのスターとの共演話など、さまざまなエピソードを魅力たっぷりに語ってくれている。

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映画『サンキュー、チャック』は公開中。