辻希美の夫・杉浦太陽「きのこ仲間」から送られた山菜で天ぷら作り「最高すぎる」「絶対美味しいやつ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/04】俳優の杉浦太陽が5月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。山菜で天ぷらを作る様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】辻ちゃん夫「絶対美味しいやつ」タラの芽など山菜で天ぷらを作る様子
杉浦は「コシアブラ・タラの芽・こごみ 旬の味」とつづり、「きのこ仲間」だという芸人の坂井きのこから届いた新鮮な山菜を天ぷらにする様子を投稿。ボウルやパックには立派なコシアブラやタラの芽が並んでおり、「天ぷらにしたら最高すぎ」と報告している。
この投稿には「旬の味覚を堪能していて素敵」「なんて素敵な贈り物」「絶対美味しいやつ」「新鮮な山菜、最高すぎる」「サッと作っちゃうのすごい」「辻ちゃんが羨ましい」といった声が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「絶対美味しいやつ」タラの芽など山菜で天ぷらを作る様子
◆杉浦太陽「きのこ仲間」から送られた山菜で天ぷら
杉浦は「コシアブラ・タラの芽・こごみ 旬の味」とつづり、「きのこ仲間」だという芸人の坂井きのこから届いた新鮮な山菜を天ぷらにする様子を投稿。ボウルやパックには立派なコシアブラやタラの芽が並んでおり、「天ぷらにしたら最高すぎ」と報告している。
◆杉浦太陽の投稿が話題
この投稿には「旬の味覚を堪能していて素敵」「なんて素敵な贈り物」「絶対美味しいやつ」「新鮮な山菜、最高すぎる」「サッと作っちゃうのすごい」「辻ちゃんが羨ましい」といった声が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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