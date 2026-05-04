5日(火・こどもの日)以降は、九州から北海道で晴れる日が多いでしょう。日中は汗ばむほどの陽気になるため、熱中症にご注意ください。今日4日(月・みどりの日)に梅雨入りした沖縄は、雨の降る日が増えそうです。

5日・6日は広く行楽日和 7日は夏日続出

明日5日(火・こどもの日)は広い範囲で晴れるでしょう。北海道は明け方にかけて北部を中心に雪の降る所があり、積雪や凍結によるスリップ事故などにご注意ください。6日(水・振替休日)も晴れる所が多く、ゴールデンウィーク終盤は行楽日和となりそうです。





7日(木)以降も、九州から北海道は晴れる日が多いでしょう。8日(金)は福岡で傘マークがついていますが、低気圧の影響を受ける9日(土)にかけては、九州から関東で雨の降る所がありそうです。北海道も一時的に雨が降るでしょう。沖縄は、今日4日(月・みどりの日)に梅雨入りの発表があり、雨の季節が到来です。この先はムシムシとした体感の日が多くなるでしょう。一方、梅雨の晴れ間は紫外線対策を心がけてください。最高気温は、平年並みか高い日が多いでしょう。7日(木)は25℃以上の夏日地点が急増し、名古屋は29℃まで上がりそうです。8日(金)以降も近畿から関東を中心に25℃を超える所があり、11日(月)は仙台で25℃と夏日になるでしょう。こまめに休憩や水分をとるなど、熱中症に注意が必要です。

昼間は汗ばむ陽気 12日は北日本も夏日予想

12日(火)以降も九州から北海道は晴れる日が多く、関東や東北の雨は一時的でしょう。まだ予報には幅がありますが、16日(土)は九州で雨が降りだし、17日(日)は雨の範囲が広がる可能性があります。沖縄は前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雨の降る日があるでしょう。



最高気温は、沖縄や九州から関東で25℃から28℃くらいの日が続きそうです。東北や北海道も気温が高く、12日(火)は札幌で25℃と、7月中旬並みの暑さになるでしょう。内陸ほど朝晩と日中との気温差が大きくなるため、羽織るものでうまく調節をしてください。