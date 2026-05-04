【セリエA】インテル 2−0 パルマ（日本時間5月4日／ジュゼッペ・メアッツァ）

【実際の映像】鈴木彩艶の“3センチ” 間一髪でボール掻き出す

日本代表GKが間一髪のセーブを見せた。パルマの守護神、鈴木彩艶が至近距離のシュートを防ぎ、こぼれ球を掴むと、これには放送席も思わず唸り声をあげていた。

日本時間5月4日にセリエAの第35節が行われ、パルマはアウェイでインテルと対戦。首位を走るチームに対して、日本代表守護神がとてつもないプレーを見せた。

パルマが2点のビハインドを負った試合終了間際、90分のことだった。インテルの左サイドからDFフェデリコ・ディマルコが素早いグラウンダーのクロスを送ると、ペナルティエリア内でMFダヴィデ・フラッテージがダイレクトシュート。しかし、鈴木はこの超至近距離からのシュートに反応して、ストップしてみせたのだ。その際、ボールがこぼれて後方に流れたものの、鈴木は手を伸ばしてゴールライン際ギリギリのところで止めてみせた。これにはシュートを打ったフラッテージもお手上げといった表情を浮かべた。

一見するとラインを超えたようにも見えたシーンはその後、ゴールラインテクノロジーにより詳細が明らかになる。なんと、鈴木がギリギリで残したボールはほんの数センチほどピッチ内に残っていたのだ。これには解説を務めた細江克弥氏も唸りながら「3センチくらい」と声を漏らし、日本代表GKのスーパーセーブに酔いしれていた。

なお、試合はそのまま0―2で終了。この結果、インテルはリーグ戦3試合を残して2年ぶり21回目のセリエA制覇を果たし、パルマはその光景を目の前で見ることになった。ただし、この日の鈴木に対しては、地元紙も及第点。イタリアメディア『tuttomercatoweb』は「6.5」をつけ、「カルロス・クエスタ監督率いるチームで最高の選手の一人。（25分に）バレッラがクロスバーを叩いた後、テュラムの至近距離からのシュートをセーブした2点目の失点については何もできなかった」と、ゴールは防ぎようがないものだったとした。（ABEMA de DAZN／セリエA）