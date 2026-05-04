前線を伴った低気圧の影響で東日本を中心に雨や風が強まり、関東地方では交通機関に影響が出ています。

前線を伴った低気圧の影響で、関東地方では昨夜から雨や風が強まりました。

成田空港では強風で着陸を一旦、取りやめ、再上昇する「ゴーアラウンド」が相次いでいます。

関東では交通機関に影響も出ています。NEXCO東日本によりますと、東京湾アクアラインは強風のため、きょう未明から通行止めとなっています。

また、JR成田線は倒木の影響で一時、一部区間で運転を見合わせたほか、京葉線の全線でも一時、運転を見合わせ、ゴールデンウイークで東京ディズニーリゾートに向かう人たちにも影響が出ました。

「さっき動いたんですけど、電車の中がパンパンで大変でした」

「集合が7時半とかで、今9時」

神奈川県松田町では、金属でできた駐車場の屋根が強風で吹き飛んで、小田急小田原線の架線にひっかかり、秦野駅と小田原駅の間で運転を見合わせています。

記者

「コンビニエンスストアでは、停電中のため、営業を停止しています」

神奈川県や千葉県などでは、一時、6000戸以上で停電が発生。今も一部で続いています。

低気圧は今後、発達しながら北海道付近に移動するため、引き続き警戒が必要です。