テリー伊藤、走行距離30万キロのマツダ“名スポーツカー”即決購入 “衝撃価格”に大興奮
演出家のテリー伊藤（76）が、4日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。新たな愛車を、衝撃価格で購入した。
【写真】テリーも購入…赤がまぶしい初代『ロードスター』
石川・金沢の自動車販売店を訪れたテリーは「ここね、ダメな車がいっぱいあるんですよ（笑）」という一方で、「金沢のナイスガイ」と紹介。「コンピューターが積んである車を持ってくるな。 こんなもん持ってくんな。そんなもんは俺には直せない。 だけど古い車は何でも持ってこい」という心意気のあるスタッフだと紹介した。
そしてテリーは「これね、買おうと思ってるんです」と紹介したのが、真っ赤なマツダ『ユーノスロードスター』。テリーは「昔乗ってたんです」と懐かしんだ。
走行距離約30万キロと紹介するも、販売店の店主が乗っていたといい「程度がいい」と称賛。幌は貼り替え済み＆ガラスに交換済みとなっており、エンジンも「問題ない」と太鼓判。「3年くらい前に120万くらいかけて整備した」というだけあり、運転席に座ったテリーは「普通にいい！」と喜んだ。
その後、試乗を経て、いよいよ価格交渉。店主はテリーに「（価格を）決めてください」と言うと、テリーはすかさず「30万でどうですか？」と交渉。店主は「いいですよ」と即決で交渉成立。「いい！いいんですね！」と大興奮した。
その後、別日に納車のため再び同店を訪れたテリーは、同車に乗って横須賀のガレージへ帰った。
【写真】テリーも購入…赤がまぶしい初代『ロードスター』
石川・金沢の自動車販売店を訪れたテリーは「ここね、ダメな車がいっぱいあるんですよ（笑）」という一方で、「金沢のナイスガイ」と紹介。「コンピューターが積んである車を持ってくるな。 こんなもん持ってくんな。そんなもんは俺には直せない。 だけど古い車は何でも持ってこい」という心意気のあるスタッフだと紹介した。
走行距離約30万キロと紹介するも、販売店の店主が乗っていたといい「程度がいい」と称賛。幌は貼り替え済み＆ガラスに交換済みとなっており、エンジンも「問題ない」と太鼓判。「3年くらい前に120万くらいかけて整備した」というだけあり、運転席に座ったテリーは「普通にいい！」と喜んだ。
その後、試乗を経て、いよいよ価格交渉。店主はテリーに「（価格を）決めてください」と言うと、テリーはすかさず「30万でどうですか？」と交渉。店主は「いいですよ」と即決で交渉成立。「いい！いいんですね！」と大興奮した。
その後、別日に納車のため再び同店を訪れたテリーは、同車に乗って横須賀のガレージへ帰った。