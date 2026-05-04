NBAは3日（日本時間4日）、東プレーオフ（PO）1回戦が2試合開催された。第7戦を制したピストンズ、キャバリアーズが準決勝進出。そして東西ベスト4に勝ち進んだ8チームが決定した。

東PO1回戦は4試合中3試合が第7戦まで決着がつかなかった。この日は第7戦の2試合が開催された。

第1試合ではピストンズとマジックが激突。ピストンズは“エース”ケイド・カニングハムがチーム最多32得点12アシストのダブルダブルでチームをけん引。ジェイレン・デューレンも15得点15アシストのダブルダブルの活躍を見せて、マジックを116―94で下して準決勝進出を決めた。

第2試合ではキャバリアーズとラプターズが対戦。キャバリアーズはドノバン・ミッチェルがチーム最多タイ22得点の躍動。ジャレット・アレンもチーム最多タイ22得点19リバウンドのダブルダブルでラプターズを114―102で撃破。準決勝へ駒を進めた。

この日の結果によって、東西ベスト4に勝ち進んだ8チームが決定した。八村塁が所属するレイカーズは、昨季王者のサンダーと激突。準決勝第1戦は5日（同6日）に敵地で迎える。

東西準決勝の対戦カードは下記の通り。

東プレーオフ準決勝

・ピストンズ（東1位シード）―キャバリアーズ（東4位シード）

・ニックス（東3位シード）―76eres（東7位シード）

西プレーオフ準決勝

・サンダー（西1位シード）―レイカーズ（西4位シード）

・スパーズ（西2位シード）―ウルブズ（西6位シード）