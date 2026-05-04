お笑いコンビ、カベポスターの浜田順平（39）が、3日放送のTBSラジオ「川島明のねごと」（日曜午後7時）にゲスト出演。同局系「世界・ふしぎ発見！」にまつわるエピソードを語った。

同コンビは今春、拠点を大阪から東京に移した。東京で出演したい番組について問われると、浜田は「『世界ふしぎ発見！』に出たいです、僕は」と、24年3月にレギュラー放送を終了した同番組について語った。

「ふしぎ発見」で世界を旅しながらクイズを出題するミステリーハンターに憧れており「僕は大学生の時に就職活動で『国際的な男になりたい』という軸でやっていて。海外の企業とか受けまくってたんですよ」と回想。「安全に秘境に行くためには何がいいんやろと考えた結果、それは多分ミステリーハンターやと気付いて」と振り返った。

また「日立さんに電話しまして」と番組スポンサーだった日立に直談判。「熱を伝えたら、誰か分からないけど伝えてくれたんです。ホンマの『ふしぎ発見』の（担当）方なのか、正直実は横におる人につながってるのかは分からないですよ？ こいつややこしいからって」と苦笑した。改めて電話口で熱意を伝えると「『分かった』と。『君がふしぎ発見がすごい好きなのは分かったし、ミステリーハンターへの愛も伝わった。けど愛してるなら分かると思うけど、ミステリーハンターは女しかなれません』って言われた」と落胆していた。