ジュニアの５人組「ＡＣＥｅｓ」の浮所飛貴が４日放送の日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）にスタジオ出演し、共演者に痛烈なひと言を浴びる場面があった。

番組オープニングテーマ曲が流れた後、コメンテーターの望月理恵アナウンサーが隣に座った浮所について「ずっと歌っているんですよ。けっこうな音量で」とひとこと。浮所は「この歌いいんですよね。本当に好きで歌うと決めているんです」笑った。

これに同じくコメンテーター席に座っていたお笑いコンビ「シソンヌ」の長谷川忍は「好きなのもあるし、いろんな意味で出過ぎなんだよ、お前」と“口撃”。さらに「金曜日も出てたでしょ？恥を知れ！お前なんでもかんでも」と人気者に対して嫉妬まがいのキツーい言葉を浴びせると、スタジオは大笑いになった。

浮所は「きょうメイク室で武田さんに会ったら『浮所くんってきょう…『ＤａｙＤａｙ．』だよね？って。分かってなかった」と苦笑い。ＭＣの武田真一アナウンサーは「あまりにも出ているから、あれきょう違ったかな？と思ったけど…確認です！」と釈明していた。