ÊÒµÓ¤òÁÈ¤à¥¯¥»¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÄ¾¤ë¤Î¡©ÂÎ¤æ¤¬¤ß¤Î¥µ¥¤¥ó¡ÖÊÒµÓ½Å¿´¡×¤È¤Ï¡©¡Ú¥×¥í¥È¥ìー¥Êー¤¬ËÜµ¤¤Ç¶µ¤¨¤ë ´°Á´ÂÎ´´¶µËÜ¡Û
ÊÒµÓ¤òÁÈ¤à¥¯¥»¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÄ¾¤ë¤Î¡©ÂÎ¤æ¤¬¤ß¤Î¥µ¥¤¥ó¡ÖÊÒµÓ½Å¿´¡×¤È¤Ï
¤è¤¯¤¢¤ë»ÑÀª④¡¡ÂÎ¤æ¤¬¤ß¤Î¥µ¥¤¥ó¡¡ÊÒµÓ½Å¿´
°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËµÓ¤òÁÈ¤à¿Í¤Ï¡¢ÂÎ¤¬¤æ¤¬¤ó¤Ç¤¤¤ë¶²¤ì¤¢¤ê¡£µÓ¤òÁÈ¤á¤Ð¾åÂ¦¤ÎµÓ¤Ï³Ú¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼Â¦¤ÎµÓ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÊ¬¤ÎÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢¶ÚÆù¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¡¢½Å¿´¤ÏÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡Âè¤Ë¹üÈ×¤¬·¹¤¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤âÌµ°Õ¼±¤Ë¡ÖÊÒµÓ½Å¿´¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢º¸±¦¤Î¸ª¤Î¹â¤µ¤äµÓ¤ÎÄ¹¤µ¤Ë°ã¤¤¤¬À¸¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÎ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤æ¤¬¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¤¬¤æ¤¬¤à¤È¡¢Æ¬ÄË¤ä¸ª¤³¤ê¡¢¹øÄË¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»õ¤Î³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤â°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥°¤ò¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸Â¦¤Î¸ª¤Ë¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂÎ¤¬·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
µÕ¤Î¸ª¤Ë¤«¤±Ä¾¤·¤¿¤ê¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÂØ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐºö¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÒµÓ½Å¿´¤Ë¤Ê¤ë¼ç¤Ê¸¶°ø
ÊÒµÓ¤òÁÈ¤à¥¯¥»¡¡¤É¤¦¤·¤¿¤éÄ¾¤ë¤Î¡©
µÓ¤ò¤Ä¤¤ÁÈ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤»ÑÀª¤ÇºÂ¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¼¡¥Úー¥¸»²¾È¡Ë¡£
°Ø»Ò¤Î¹â¤µ¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£Â¤ÎÎ¢¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¾²¤Ë¤Ä¤¡¢¤Ò¤µ¤ÈÂ¼ó¤¬
90ÅÙ¤Ë¶Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ËºÂ¤ì¤ë°Ø»Ò¤Î¹â¤µ¤Ê¤é¡¢Àµ¤·¤¤»ÑÀª¤âÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸ÂÖÀª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Êâ¤¯¤Ê¤É¤³¤Þ¤á¤ÊµÙ·Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡Ø¥×¥í¥È¥ìー¥Êー¤¬ËÜµ¤¤Ç¶µ¤¨¤ë ´°Á´ÂÎ´´¶µËÜ¡ÙÃø¡§ÌÚ¾ì¹îÌ¦