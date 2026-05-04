女優の黒島結菜（29）が3日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。人生のキーマンとの出会いを語った。

占い師の彌彌告（みみこ）氏は「実は自分の所在が分からない状態なのが10代。迷いの時期にズボって入っている」と指摘。黒島は「この仕事を始めるタイミングだったり、友達ともちょっとうまくいかなかったりとかって時期が中学校2年生くらいの時にあったのは覚えていますね」と明かした。

沖縄出身の黒島。「芸能活動をすることがやっぱり嫌でも目立つし、東京にオーディションで行ってるけど表立って何も出ていない時期が3年くらいあった。なんかうまくいかないなみたいな中学時代だった気がします」と中学時代を振り返った。

彌彌告氏が「18歳で転換期、成長できるキーマンとの出会いの時期」と指摘すると、黒島は「分かった！杏さんかも！」と声を上げた。

黒島と女優の杏は2016年の映画「オケ老人！」で共演。「ちょうど家も近かったので、週に1、2回くらいは杏さんの家に行ってご飯食べさせてもらっていたのがその時期かも。今フランスに住んでいるからフランスに遊びに行ったりもしました。子育ての話、プライベートの話とか、家族のような近い存在になったなって感じはしていますね」と話した。