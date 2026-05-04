【GWイベント】京都駅前で意外とレアな音楽イベント 90年代J-POPを親子で楽しめる…キッズディスコも＜概要＞
京都駅前の京都タワービル屋上で、5月5日のこどもの日、『KIDS DISCO meets LOVE90's』が開催される。親世代に親しみのある90's J-POPを、子どもたちと一緒に楽しめる。
【写真】90's J-POPを親子で楽しむイメージ
イベントは、ニデック京都タワー直下、京都タワービル10階屋上のルーフトップバー＆バーベキュー「TOWERLAND -ROOFTOP BAR & BBQ-（タワーランド ルーフトップバー アンド バーベキュー）」で実施。
親子で一緒に楽しめる音楽イベントは意外と少ない。そうしたなか、「LOVE90’s」をメインコンテンツに、「KIDS DISCO TIME（キッズディスコタイム）」や「わくわく！こどもDJ体験」を通じ、親世代には青春時代の名曲がよみがえり、子どもにとっては新鮮なエンタメ体験となる。フード＆ドリンクも満喫できる。
■『KIDS DISCO meets LOVE90's』
開催日時：2026年5月5日（火・祝）午後3時〜9時 ※予約不要 ※雨天時は中止予定
場所：TOWERLAND -ROOFTOP BAR & BBQ-（京都タワービル 10階屋上）
入場料：無料 ※フード、ドリンク類は、別途料金
内容：
・LOVE90’s（ラブナインティーズ）
90年代、黄金の日本音楽シーンを彩ったJ-POPナンバーをお届け
・KIDS DISCO TIME（キッズディスコタイム）※推奨年齢6歳以上
子どもと一緒に踊れる音楽をセレクト、子どもから大人まで一緒になってダンスを満喫
・わくわく！こどもDJ体験 ※推奨年齢6歳以上
音楽を聴くだけでなく、実際にターンテーブルに触れて音楽を“操る”楽しさを体験
DJゲストラインナップ ※名前順不同
・SHIM TATSUYA
・あちゃぴん
・マンキチ
・imatagao
・るたおちゃん
・girishiro
・7 rabbit
【写真】90's J-POPを親子で楽しむイメージ
イベントは、ニデック京都タワー直下、京都タワービル10階屋上のルーフトップバー＆バーベキュー「TOWERLAND -ROOFTOP BAR & BBQ-（タワーランド ルーフトップバー アンド バーベキュー）」で実施。
■『KIDS DISCO meets LOVE90's』
開催日時：2026年5月5日（火・祝）午後3時〜9時 ※予約不要 ※雨天時は中止予定
場所：TOWERLAND -ROOFTOP BAR & BBQ-（京都タワービル 10階屋上）
入場料：無料 ※フード、ドリンク類は、別途料金
内容：
・LOVE90’s（ラブナインティーズ）
90年代、黄金の日本音楽シーンを彩ったJ-POPナンバーをお届け
・KIDS DISCO TIME（キッズディスコタイム）※推奨年齢6歳以上
子どもと一緒に踊れる音楽をセレクト、子どもから大人まで一緒になってダンスを満喫
・わくわく！こどもDJ体験 ※推奨年齢6歳以上
音楽を聴くだけでなく、実際にターンテーブルに触れて音楽を“操る”楽しさを体験
DJゲストラインナップ ※名前順不同
・SHIM TATSUYA
・あちゃぴん
・マンキチ
・imatagao
・るたおちゃん
・girishiro
・7 rabbit