元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。24年パリ五輪（オリンピック）女子サーブル団体銅メダリストの江村美咲（27）とのツーショットを公開した。

「楽しみにしていたランチおしゃべり時間が足りず場所を変えてお茶しました」と明かし、白いトップスにデニムコーデ姿で出かけたショットをアップした。

さらに「次回は私が今1番気になっているバッグを探す旅へ オシャレ番長みさきちゃん」と次の約束もし、Tシャツ＆ニット帽＆メガネの黒コーデ姿の江村と仲良しショットを披露した。

ファンやフォロワーからも「お二人とも美人」「お二人とも良く似合ったコーディネート」「めっちゃくちゃ可愛い〜」「楽しさが伝わってきます」などのコメントが寄せられている。

中川は東京都出身。慶大卒業後、16年にNHK入局25年3月末で退局し、現在はホリプロ所属。父の仕事の関係で3歳から4年間をフィンランド、10歳から4年間をプエルトリコで過ごした。自身のインスタグラムでは仕事やプライベートのファッションなどを投稿して美しいボディーラインを披露するなど、一部メディアでは「NHKの峰不二子」などと呼ばれていた。趣味はダンス、ゴルフなど。特技は英語、スペイン語で語学も堪能だ。身長164センチ。血液型O。