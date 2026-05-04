◆第４３回エプソムＣ・Ｇ３（５月９日、東京競馬場・芝１８００メートル）

昨年から開催が１か月早まったエプソムＣ。６月の安田記念、宝塚記念にもつながりやすい時期のレースとなり、好メンバーが集まった。Ｇ１馬や今年の重賞ウィナーもそろったが、３勝クラスを勝ち上がったばかりの馬に注目している。７戦４勝、２着２回の安定した成績を誇るサクラファレル（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父サートゥルナーリア）だ。

前走のジャパンＣベストレース記念（２月、東京）の内容が優秀だった。好スタートを決めて２番手を確保。直線で先頭に立ち、後続を寄せ付けずに危なげなく完勝した。これで東京コースは２戦２勝。先行力、競馬センスもあり１ハロンの短縮も全く不安はない。重賞は２５年のセントライト記念以来、２度目の挑戦。そのときは５着に敗れたが、勝ち馬は昨年の最優秀３歳牡馬のミュージアムマイルで、格上との対戦がいい経験となった。

中間の調整も順調そのものだ。２週前、１週前追い切りともに美浦・Ｗコースで２頭併せを行った。２週連続で６ハロン８１秒８を楽にマークし、まさに充実一途といえる。

鞍上は２５年６月の未勝利戦（１着）以来、２度目のタッグとなるダミアン・レーン騎手＝オーストラリア＝。舞台、状態、心強いジョッキーと、好走の条件は整った。ここだけではなく、今後も追いかけたいと思わせる大器。まずはＧ３で初タイトルをつかむ。

（三戸 達也）