プロイセン・ミュンスター山田新が今季2得点目を挙げた

ドイツ2部プロイセン・ミュンスターのFW山田新がニアサイドに飛び込んで今季2得点目を挙げた。

現地時間5月3日に行われたブンデスリーガ2第32節でハノーファーと対戦。2トップの一角で先発した山田は1-0で迎えた前半39分に右サイドからの折り返しにニアサイドで合わせてネットを揺らした。第30節シャルケ戦での今季初ゴールから2試合ぶりの得点となった。

スコットランド1部セルティックでは出番がなく苦しいシーズンを過ごしたが、シーズン最終盤でようやく調子を上げてきた山田。ファンからは「ナイスゴール」「こっから上昇気流に乗ってほしい」「ここに来て覚醒来た？」「こっから調子上がるといいね」「爆発したら止まらないタイプだと信じてる」「もっとやれる」とさらなる活躍を期待するエールが寄せられていた。

山田はハーフタイムで途中交代。試合はその後、ハノーファーが逆転したが、プロイセンも後半アディショナルタイムに意地の同点ゴールを奪い、3-3の引き分けに終わった。

最下位に沈むプロイセンは勝ち点29。残り2試合でプレーオフ圏内の16位デュッセルドルフ、17位グロイター・フュルトとの差は5ポイント。残留の望みはわずかに残っているが、かなり厳しい状況には違いない。奇跡の逆転残留に向け、山田がゴールで貢献できるのか注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）