とよた真帆、10年乗った“愛車”乗り換えへ 英国“高級SUV”に心奪われ「現ナマ持って来ます（笑）」
俳優のとよた真帆（58）が、4日までに自身のYouTubeを更新。10年乗った“愛車”から乗り換えを検討していることを明かした。
【動画】「現ナマ持って来ます（笑）」とよた真帆が心奪われた英国“高級SUV”の全貌
動画冒頭、とよたは「『レンジローバー イヴォーク』に乗っているんですけど、もう10何年ぐらい乗っていて、程良い大きさなので とても便利だったっていうこともあるん すけど、そろそろ車を買い換えようかなと思っていろいろな車を見ております」と買い替えを検討していることを告白。ディーラーを訪れ、いろいろな車を見ていくことを伝えた。
ディーラーで最初に見たのは、自身の愛車『レンジローバー イヴォーク』の最新型。運転席に座ると「うわ、シンプルでかっこいい」「すてき」と早速心つかまれた様子。その後も『レンジローバー』シリーズを順に見ていき、「すばらしい」と称賛した。
次に見ていくのが、武骨なSUV『ディフェンダー』。とよたも「めっちゃかっこいい！」と早速テンションが上昇。スタッフが「このモデルになって乗り心地もよくなった」と説明すると、運転席に座ったとよたは「あちら（レンジローバー）はエレガントで本当にラグジュアリーだけどこっち（ディフェンダー）はどっか遊び行きたくなる」と興奮。「人生が楽しくなりそう」「『ディフェンダー』じゃね？」とすっかり心奪われた様子。そその後、『ディスカバリー』や、中古のジャガーなどを見学した。
そして、最後に案内してくれたスタッフに感謝を伝え、「いろいろ検討して、現ナマ持って来ます（笑）」とまとめた。
【動画】「現ナマ持って来ます（笑）」とよた真帆が心奪われた英国“高級SUV”の全貌
動画冒頭、とよたは「『レンジローバー イヴォーク』に乗っているんですけど、もう10何年ぐらい乗っていて、程良い大きさなので とても便利だったっていうこともあるん すけど、そろそろ車を買い換えようかなと思っていろいろな車を見ております」と買い替えを検討していることを告白。ディーラーを訪れ、いろいろな車を見ていくことを伝えた。
次に見ていくのが、武骨なSUV『ディフェンダー』。とよたも「めっちゃかっこいい！」と早速テンションが上昇。スタッフが「このモデルになって乗り心地もよくなった」と説明すると、運転席に座ったとよたは「あちら（レンジローバー）はエレガントで本当にラグジュアリーだけどこっち（ディフェンダー）はどっか遊び行きたくなる」と興奮。「人生が楽しくなりそう」「『ディフェンダー』じゃね？」とすっかり心奪われた様子。そその後、『ディスカバリー』や、中古のジャガーなどを見学した。
そして、最後に案内してくれたスタッフに感謝を伝え、「いろいろ検討して、現ナマ持って来ます（笑）」とまとめた。