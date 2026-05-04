子宮頸がんの再々再発を公表している俳優の古村比呂さんが5月4日、自身のブログを更新。

眼科を受診したことを明かしました。



【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん 「緑内障の検査と 遠近両用メガネの処方へ 眼科に行ってきました」「眼は遠くも近くも衰えて コンタクトを長くすると 赤くなりがち」





古村比呂さんは「こんにちは 今日は カラリと晴れ」「なかなか行けなかった 緑内障の検査と 遠近両用メガネの処方へ 眼科に行ってきました」と、投稿。



続けて「眼は遠くも近くも衰えて コンタクトを長くすると 赤くなりがちなので 出来るだけ メガネで生活しようと 考え中」と、記しました。





そして「ド近眼、遠視、乱視の私は 両眼で1.0の調整が 丁度いい」と、明かしました。

古村比呂さんは「緑内障の視野検査は『進行なし』 良かった♡」と、投稿。

続けて「目薬よ これからも宜しくね」「みなさま 眼も大切にね」と、綴っています。







古村さんは19歳でクラリオンガール準グランプリに選出後、21歳でNHK連続テレビ小説『チョッちゃん』のヒロインを務め一躍人気女優に。

現在はがん治療と並行しながら、女優としての活動も再開しています。



【古村比呂さんのがん闘病経緯】

2012年1月：子宮頸がんが判明し、子宮を全摘出

2017年3月：がんの「再発」を公表

2017年11月：がんの「再々発」を公表

2023年1月：がんの「再々再発」を公表







【担当：芸能情報ステーション】