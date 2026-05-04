懐かしすぎて泣けた！「香りと見た目」に癒やされる！つい欲しくなった100円グッズ

ダイソーの衛生グッズ売り場で見つけた香り付きミニポケットティッシュは、思わず手に取りたくなる懐かしさが魅力。フルーツやスイーツの可愛いデザインと、ほんのり甘い香りが子どもの頃の記憶を呼び起こします。使うたびに気分をやさしくリフレッシュできる、大人だからこそ楽しみたい遊び心あふれる100円アイテムです

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商品情報

商品名（左から）：香りつきミニポケットティッシュ4P／プリント入香り付きミニポケットティッシュ4P

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：たて200mm×よこ168mm

枚数：16枚（8組）×4袋入り／20枚（10組）×4袋入

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4901988000135／4901988327362

懐かしさに泣ける！ダイソーの『香りつきミニポケットティッシュ4P』

ダイソー衛生グッズ売り場で見つけたのは、どこか懐かしい雰囲気をまとった香り付きのミニポケットティッシュ。

その見た目と香りに、思わず胸がきゅっとしてしまったんです。

まずこちらが、『香りつきミニポケットティッシュ4P』。フルーツ柄のパッケージがとってもキュート。

実際に鼻を近づけてみると、ふわっと広がる優しい甘さ。まるで子どもの頃に集めていた香り付き消しゴムを思い出させてくれます。

4パックすべて同じ香りですが、どこかチープで、それでいて心地いい香りに、自然と気分がゆるんでいきました。

プリントも可愛い！ダイソーの『プリント入香り付きミニポケットティッシュ4P』

続いてこちらが『プリント入香り付きミニポケットティッシュ4P』。ドーナツやマカロン、アイスなどが描かれたスイーツ柄はどこか今っぽい可愛さがあります。

ティッシュにスイーツ柄のプリントが施されているのが特徴。香りはどれも共通で、フルーツ系の甘さです。

鼻炎や風邪で気分が落ち込みがちなときでも、このティッシュなら少しだけ気分転換に。

ふとした瞬間に香る優しさと、華やかなパッケージが、日常に小さなときめきを添えてくれます。

フルーツ柄とスイーツ柄、どちらのティッシュも共通して紙質はややしっかりめ。近頃のソフトタッチなティッシュとは違い、少しごわっとした感触があります。

しかし、それすらも懐かしさの一部。子どもの頃、ポケットに忍ばせていたティッシュの記憶がふっとよみがえりました。

今回はダイソーの『香りつきミニポケットティッシュ4P』と『プリント入香り付きミニポケットティッシュ4P』をご紹介しました。

大人になった今だからこそ、あえて持ちたい遊び心。あの頃のトキメキを、100円で持ち歩いてみませんか？気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。