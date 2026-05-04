40代の老け見えの原因はパーツのせい！眉・目元・チーク・リップの若見えメイクマニュアル
眉は「濃さ」と「形」で印象が決まる
40代のメイクでまず見直したいのが眉。眉は顔の印象を大きく左右するパーツだからこそ、ここが合っていないと一気に老け見えしてしまいます。
よくあるのが、眉全体をしっかり描きすぎてしまうパターン。特に眉頭が濃くなっていると、顔の中心が重たく見え、どこか古い印象になってしまいます。
また、角度のある眉や細すぎる眉も、今のトレンドとはズレやすく、違和感につながります。
若見え眉のポイントは「ふんわり感」と「自然なカーブ」。眉頭は薄く、中央から眉尻にかけて自然に濃くなるグラデーションを意識しましょう。
眉山はしっかり作るのではなく、なだらかに流すイメージでOK。
最後にスクリューブラシでぼかすことで、柔らかく今っぽい眉に仕上がります。
目元は「やりすぎ」が老け見えの原因に
目元はついしっかりメイクしたくなるパーツですが、40代はやりすぎることで逆に老け見えしてしまうことも…。
特に濃いアイシャドウを広く塗りすぎたり、アイラインを太く引きすぎたりすると、目元が重たく見えてしまいます。「しっかりメイク＝きれい」という思い込みが原因の一つ。
実際には、重ねすぎることでくすみや影が強調されてしまい、疲れた印象に見えることもあります。
若見えのポイントは引き算アイメイク。アイシャドウは明るめのカラーをベースに、締め色は目尻に少しだけでOK！アイラインもまつ毛の隙間を埋める程度に細く引くことで、自然に目元を引き締めることができます。
マスカラはダマにならないように整えることで、軽やかな印象に仕上がりますよ！
チークは「位置」で若見えが決まる
チークは顔色を明るく見せる大切なパーツですが、入れる位置を間違えると老け見えにつながることがあります。
頬の低い位置に入れてしまうと、顔が下がって見えたり、疲れた印象になることもあるので注意しましょう。
位置を間違えてしまう原因は「昔の入れ方のまま」になっていること。年齢とともに顔の重心は少しずつ変わるため、それに合わせてチークの位置も見直す必要があります。
若見えチークのポイントは「頬の高い位置」。黒目の外側あたりから外側に向かってふんわり広げることで、顔全体がリフトアップして見えます。
濃く入れすぎず、じんわり血色を足すイメージで仕上げると、自然で明るい印象になりますよ！
リップは「質感と塗り方」で印象が変わる
40代のメイクで見落とされがちなのがリップ。実はここも、老け見えを左右する重要なパーツです。色が合っていなかったり、塗り方が昔のままだと、一気に古い印象になってしまうことがあります。
よくある失敗は、輪郭をしっかり取りすぎてしまうパターン。くっきりとしたリップラインはきちんと感は出るものの、場合によっては硬い印象になり、顔全体が重たく見える原因になります。
また、マットすぎる質感も乾燥が目立ちやすく、老け見えにつながることも…。
若見えリップのポイントは「ツヤ感」と「ぼかし」。リップは中央からぽんぽんとのせ、外側に向かってぼかすことで自然なグラデーションに仕上がります。
ツヤ感のあるリップを選ぶことで、唇に立体感が生まれ、顔全体が明るく見えます。
色選びも重要なポイント。くすみすぎたカラーよりも、血色感のあるピンクやコーラル系を選ぶことで、顔色がパッと明るくなります。
リップは顔の印象を仕上げる最後のパーツだからこそ、ほんの少しの工夫で若見え効果が大きく変わります。
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いかがでしたか？40代の老け見えは、メイクのバランス次第で大きく変わります。気になった方はぜひチェックしてみてください。