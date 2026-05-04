なぜ欧州で移籍金急騰？　メガクラブの関心が囁かれる日本代表MF佐野海舟の市場価値が跳ね上がり続ける“背景”【現地発】

バイエルン戦でも攻守で存在感を示した佐野。世界屈指の名手たちとのデュエルでも負けない地力を身に付け、声価は高まっている(C)Getty Images

マインツSDが漏らした印象深い言葉

ブンデスリーガの古豪マインツに所属するDFのダニー・ダ・コスタが、チーメイトである日本代表MF佐野海舟について、こんな言葉を口にしたことがある。

「彼とチームメイトとして過ごせる時間が、まだしばらく続いてほしいね」

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これはマインツ関係者の気持ちをも代弁していると言っていい。今、佐野が魅せているパフォーマンスを考えれば、多くのファンが「来季もチームのために活躍してほしい」と願う一方で、「来季はもう別のクラブのユニホームを着ているのではないか」と覚悟をせざるを得ない状況だ。

クラブにとって放出のメリットはある。リーグ屈指、それどころかリーグ最高水準の守備的MFとなった佐野を売却すれば、マインツには数千万ユーロ規模の大きな移籍金がもたらされる可能性があるからだ。

現地時間4月10日に行われたストラスブールとのUEFAカンファレンスリーグ準々決勝第1戦後、スポーツディレクター（SD）を務めるニコ・ブンゲルトが「スタジアムにいた誰もが、彼がどれほど傑出した選手か分かったはずだ」と語ったのも印象深い。その言動は、まるで潜在的な交渉相手に対して、佐野の価値を改めてアピールしているかのようだった。

存在感が顕著となってきた今冬には、SNS上でクリスティアン・ハイデルSDが「サノに6000万ユーロ（約110億4569万円）の価値ある」と発言したかのような情報まで独り歩きした。実際には、ドイツの大手紙『BILD』が「5000万（約92億1000万円）〜6000万ユーロでも非現実的ではない価値を持ち得る」という論調で報じたもので、現在の市場価値は2500万ユーロ（約46億円）前後。それでも、移籍金の高騰化が論じられること自体が、ドイツにおける佐野の価値を物語っていると言えよう。

では、何がここまで佐野の価値を押し上げているのか。

一つの要因として考えられるのは、昨年12月にウルス・フィッシャー監督が就任して以来、より明確になった守備の役割を、佐野が想像以上のレベルで遂行しているからだろう。

「規律だったり、守備の部分では、特にポジショニングや守り方についてのミーティングも多いし、細かく共有されています。トレーニングでも試合を意識した内容が増えているので、それが少しずつ試合にも出てきていると思います」

自らそう話すように、新体制下では中盤の底で求められる役割がより整理された。アンカーとして、両脇の中盤選手が積極的に攻撃へ出ることで生じる広大なスペースを埋めること。そして守備ラインの前で防波堤になり、ボール奪取後には攻撃の起点となること。佐野が担う責任はグッと高まった。

「攻撃でも守備でも、あのスペースで自分がやられるのか、やられないのかで勝負が決まってくると思います」