◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）

若駒には一つのアクシデントが大きな影響を及ぼすことがある。ローベルクランツ（牡３歳、栗東・小林真也厩舎、父サトノダイヤモンド）にとっては東京スポーツ杯２歳Ｓがそれに当たる。３コーナー手前で内から他馬の激しい接触を受け、不完全燃焼の競馬になった。

続くきさらぎ賞は精神的なダメージなどを考慮した調整で、展開がかみ合わなかったこともあり、力を出し切れずに７着。一度狂った歯車を戻すのは難しいかと思ったが、毎日杯は好位から２着に踏ん張った。３着以下には３馬身差。明らかに復調の兆しと言っていい。

この馬に注目しているのは、デビューから手綱を執り続ける松山弘平騎手＝栗東・フリー＝の高い評価を、早い段階に聞いていたからだ。すでに今春Ｇ１で２勝を挙げる主戦は、１週前追い切り後に「前走、前々走より明らかに良くなっています」と手応えを口にした。前走別成績で【６・３・０・１３】と連対率４０％を超える毎日杯組。３歳マイル王へ、確かな追い風が吹いている。（山本 武志）