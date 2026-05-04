金額の大小はあれど、「愛するわが子や孫のために」と金銭援助をしたことのある人は多いでしょう。しかし、過剰な援助は、自身の家計が苦しくなるだけでなく、わが子にも負担をかける危険性があるため注意が必要です。とある親子の事例をもとに、親子間の金銭援助の危険性と、親の老後資金を守るための具体策をみていきます。

息子の帰省が“憂うつで仕方ない”67歳女性

「母さんひとり暮らしで寂しいでしょ。5月の連休、帰省するから」

息子から届いたLINEを見た瞬間、カズミさん（仮名・67歳）の表情は曇りました。

コウスケさん（仮名・39歳）が、妻と子を連れて3人で帰省するというのです。本来なら、家族そろって顔を見せてくれるのは喜ばしいことのはず。しかし、カズミさんはどうしても素直に喜べません――。

カズミさんは10年前に夫を亡くし、現在は神奈川県郊外にある戸建てで一人暮らしをしています。生活の柱は月13万円の年金ですが、持ち家でローンもなく、特別お金のかかる趣味もないため、年金の範囲で堅実に暮らすことができています。

また、しっかり者のカズミさんは、「自分の面倒は自分でみる」と心に決めており、将来介護が必要な状態になればさっさと介護施設に入るつもりです。年金収入のほかに夫の退職手当金600万円と預金500万円もあり、介護費用の見通しも立っているため、一人で生きていく分には不安はありません。

ところがここ数年、ある理由から、預金が少しずつ目減りしていることに頭を悩ませています。その理由とは、息子一家が帰省するたびに発生する「金銭援助」です。

息子を“勘違い”させた母の行動

ひとり息子のコウスケさんは就職と同時に実家を出て、33歳で結婚。現在は妻と4歳の娘とともに都内で生活しています。

4年前、初孫が誕生した際、カズミさんは嬉しさのあまり「祝い金」を包みました。その額、なんと50万円。息子夫婦にいい顔を見せたかったのか、少し無理をしてしまったのです。

しかし、これがコウスケさんの勘違いを招いたようでした。

父の遺産を相続した母には、金銭的な余裕があるのかもしれない――。

我慢の限界…息子に告げた“冷酷な一言”

以来、息子は長期連休のたびに家族で帰省し、援助をねだるようになったのでした。

「もうすぐ娘の誕生日でさ」「ここの食事代は母さんが出してくれない？」「節句の祝いをしたくて」などと、なにかと理由をつけては遠回しに要求してきます。

いわれるがまま援助を続けているカズミさんですが、自身の年金収入では足りず、毎度預金を取り崩して対応しているのが現状です。ざっと計算してみると、息子一家のために使っている金額は年間30万円ほど。そんな生活が数年続くうちに、1,100万円あったはずの預金は900万円になっていました。

GW初日、カズミさんのお金で外食した帰り、息子が運転する車で実家に到着。お礼の一言もない息子家族に我慢の限界を迎えたカズミさんは、車を降りながらこう言いました。

「あなたたち、渋滞に巻き込まれる前にもう帰ったら？」

介護が必要になれば「老後破綻」の可能性も

生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査（2人以上世帯）」（2024年度）によると、施設介護にかかる費用の平均は月額13.8万円だそうです。

また、介護期間の平均は4年7ヵ月ですが、内訳を見ると「4〜10年未満」が最も多く、仮に介護期間を10年と想定すると、必要な費用は総額で約1,680万円にのぼります。

カズミさんがこのまま介護を必要とせず、自立した生活を続けられるのであれば、あと30年は十分に暮らしていける見込みです。しかし、ひとたび介護が必要な状態になれば状況は一変し、資金が枯渇してしまう可能性もあります。

すでに預金が目減りしている現状を考えると、将来への不安は拭いきれない状況です。

過度な援助は親子の「共倒れ」を引き起こすケースも

筆者の経験上、カズミさんのように自立心が強い人ほど、かえって弱い部分を見せられず、結果として自分の首を絞めてしまうケースが少なくありません。

また、親の資金が枯渇してしまうと、結果として子にも負担がかかるケースも多いため、最悪の場合「共倒れ」につながる危険性があるのです。

「最悪の事態」を回避するために

では、こうした事態を回避するためにはどうすればいいのか、「子への援助が苦しい」「親に甘えてしまっている」といった心当たりがある人は、ぜひ次の3つの対策を講じてみてください。

1．「老後資金」の現在地を可視化する

まずは収支を洗い出し、数値化することで、不足分が明らかになるため「漠然とした不安」が解消されます。

カズミさんの場合、現在の資産は900万円です。健康で自立した生活が続く限り、月13万円の年金で暮らせそうとのこと。しかし、将来家の修繕費や医療費の増加が予想されます。したがって、預金の目減りを完全に防ぐことは難しいでしょう。

先述した介護費用（10年で約1,680万円）を基準に考えると、いまのままでは約800万円ほど不足する可能性があります（年金収入を加味しない場合）。

2．子どもに資産状況を共有する

子どもが甘えてくる原因は、親の懐事情を理解していない点にあります。したがって、可視化した事実を子どもに共有するのもひとつの手です。

その際、「あなたに負担をかけたくない。でも、このままでは資金不足になるかもしれない。だから、これからは少し節約したい」とはっきり意思表示することで、子ども側も納得しやすくなるでしょう。

3．援助の「ルール」を設定する

わが子に「お金がない」と直接伝えるのは抵抗があるかもしれません。しかし、「孫の誕生日や入学・卒業などの節目のお祝いは欠かさない」「年間10万円まで」など援助の上限を設けることで、予算を超えるお願いがあった場合に「予算オーバーだから」と断りやすくなります。

いったん援助を始めてしまうと途中で打ち切るのは心苦しいものです。親としてのプライドもあるでしょう。しかし、少しでも老後資金に不安があれば、1日も早く自身の「安心」を最優先にした資産管理を始めることをおすすめします。

山粼 裕佳子

FP事務所MIRAI

代表