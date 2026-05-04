お笑いタレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める3日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行 SUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。母が亡くなったことを明かした。

有吉は「私事なんですがね、ちょっと母が亡くなってしまいましてね。急な話じゃないんですけど、3カ月前ぐらい前からお医者さんの方には“地獄に堕ちるわよ”なんていう話もされていまして。それで少し覚悟があった上でしたから。弟が病院に行ってみとることができましたけど」と、冒頭から連呼していた話題のNetflix（ネットフリックス）の作品名を交えて明かし、アシスタントのタイムマシーン3号山本浩司（46）から「そんなこと言わないでしょ」とつっこまれた。

有吉は「83歳ということで。十分しっかり。おやじは60代で亡くなってますので。随分おやじ亡くしてから、気軽に軽やかに楽しんだ人生。まぁ大往生だったかなと思いますけども」と語った。

有吉は「お葬式も、おやじなんかは参加せずに、忙しかったんでなかなか行けなかったですけど。今回はたまたまちょっと時間も合いましたので、葬式も身内だけで、身内って言っても本当の身内だけで。俺の家族と、弟の家族だけで。ありがたいことに事務所の社長と、ついてくれているマネジャーさん3人だけ来てくださったんですけど。それ以外は丁重におことわりというか、ほぼ報告もしてないもんですから」と葬儀も近親者のみで行ったという。

有吉は「太田プロのメンバーだけ、お花を贈ってくださっていたみたいで。本当に太田プロのメンバーだけ。ああいうとき山崎さんのお母さんが亡くなったときも笑い話してたんですけども、やっぱり芸人のお笑いコンビがいると、なかなかお葬式の花も笑えるもんでね。マシンガンズ…ダチョウ倶楽部。どんどんふざけた名前…野呂佳代」と太田プロのタレントをイジると、山本は「それは本名！」とつっこんだ。