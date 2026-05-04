福岡・佐賀の天気をお伝えします。



予想天気図です。4日は低気圧が北海道付近へ進む見込みです。低気圧から延びる前線が北日本から東日本を通過し、日本の東から沖縄の南へ伸びるでしょう。一方、西日本は移動性の高気圧に次第に覆われる見込みです。

全国の天気です。西日本は次第に天気が持ち直すでしょう。東日本と北日本は雲が広がり、広く雨が降る見込みです。

九州北部の4日の天気です。午前中は湿った空気の影響により雲が広がり、雨の降るところがありますが、午後は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。沿岸部を中心に風が強く吹くところがあるため、強風や高波にご注意ください。

九州北部の4日の予想気温です。最高気温は20℃から23℃で、3日と大きく変わらないところが多い見込みです。平年より低いところがほとんどでしょう。



ピンポイント予報です。おおむね晴れる見込みです。夕方までは強風や高波に注意してください。

海の情報です。波の高さは北部沿岸は2メートル前後と、外海では波が高いところがあるでしょう。

週間予報です。5日から7日にかけてはおおむね晴れますが、その後は雲が広がるでしょう。最高気温は変動が大きい見込みです。最低気温は平年並みか平年より低いでしょう。