「原宿から世界へ」

現在のアイドルシーンにおいて、無視できない大きな潮流となっているのが「KAWAII LAB.（カワイイラボ）」の存在だ。FRUITS ZIPPERを筆頭に、CANDY TUNE、CUTIE STREETといったグループを次々に生み出し、バイラルヒットを記録。その勢いは国内に留まらず「原宿から世界へ」というスローガンを体現しつつある。【大宮高史／ライター】

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女性アイドルのプロジェクトの総称である「KAWAII LAB.」。運営するアソビシステムは、原宿（渋谷区神宮前）に本社を置き、徹底してこの街のカルチャーとエンタメを掛け合わせてきた。

原宿

アイドルの聖地といえば、専用劇場を持つ秋葉原（48グループ）や、地名そのものがブランドへと昇華された乃木坂・六本木エリア（坂道シリーズ）が真っ先に想起されるが、原宿もそういった聖地の一つといえる。

そもそも原宿は、昭和末期から平成前期にかけてまごうことなき若者の街であり、タレントショップが林立。いわば当時から、推し活の街でもあった。そこに1988年12月、ジャニショことジャニーズショップが開店する。

この頃の看板スターは光GENJIだが、その後2021年の閉店までジャニーズ歴代タレントのグッズショップとしてファンに愛された。全国のジャニーズファンにとって最も馴染み深い聖地の一つだった。

メンバーに会える訳でもないし、東京ドームや帝国劇場のようにメモリアルなステージがある訳でもないのだが、グッズを買いに行くだけの場所ではない。名物のメンバーの写真を使ったプリクラを撮ったり、整理券を求めて行列に並んだりするのもファンの思い出になっていた。

原宿とアイドルカルチャーの紐帯をより強くしたのが、1990年代末から2000年代にかけて爆発的なブームを巻き起こしたハロプロである。やはりつんく♂のなせる業か、世紀末前後のハロプロには、歌詞の中に原宿が登場する曲が散見される。「Do it！ Now」「原宿6：00集合」（モーニング娘。）、「恋をしちゃいました！」（タンポポ）など。

松浦亜弥のソロ曲を聴き直してみれば、デビュー曲の「ドッキドキ！LOVEメール」（2001年）で下北沢を楽しむ女の子を描いたかと思えば、翌年の「オシャレ！」で「裏原あたりで出会った子と 適当に 騒いで BYE−BYE」とつんく♂は松浦に歌わせている。

独自のカルチャーが自生する街

裏原といえばストリートファッションのメッカで、原宿に慣れたティーンがちょっと背伸びして行きたくなる場所。曲数としては多くはないものの、当時の若者が原宿に抱く憧れをしっかり歌に投影していた。

この原宿に、ジャニーズと同じくハロプロのオフィシャルショップ、通称ハロショもあった。2000年に開業し、地方に支店ができても「本店」の位置づけは変わらず、首都圏のハロプロファンなら一度は訪れたことはある場所だった。

アイドルファンの回遊が定着する一方で、1990年代後半から原宿は「タレントショップの街」より「独自のカルチャーが自生する街」のカラーを濃くしていく。

契機となったのは、雑誌『FRUiTS』や『Zipper』といったストリートスナップメディアの台頭だ。路上を歩く若者自身がファッションの主役になり、後に「原宿系」と呼ばれる確固たるアイデンティティを確立した。雑誌からは読者モデルが台頭し、新たなアイコン層を生み出すことになる。実はこの「読モブーム」から始まったのがアソビシステムだった。

2007年に誕生したアソビシステムは当初、読モのマネジメントや、ファッションと音楽を融合させたイベントの運営を主軸としていた。その中で高校生の頃から『KERA』や『Zipper』の人気モデルとして活動していたきゃりーぱみゅぱみゅが、アソビシステム主催のイベントへの出演を機に同社と深く関わるようになる。

代表の中川悠介がきゃりーと中田ヤスタカを引き合わせたことで、一人の読者モデルから世界的なポップアイコンへと昇華した。

それだけでなく、原宿ゆかりのグループとしては「神宿」（2014〜2024年）、もとは「天晴れ！原宿」というグループ名だったAppare！などがアソビシステム所属グループの以前からあった。彼女たちの衣装には赤、ピンク、緑、ミント、青などをビビッドに用いているのが顕著で、これは原宿系ギャルたちの色彩感覚とも共鳴する。

アイドル運営を主戦場としていたわけではなく、あくまで原宿の街に集う若者の感性をビジネスへと繋げていたアソビシステムであるが、その軸はブレずに2020年代からは、アイドルカルチャーをリードせんとしているわけだ。こうした前世紀からの原宿における若者文化の蓄積がなければ、令和のアイドルシーンは全く違う様相になっていただろう。

オンライン販売が当たり前になった今、実店舗を持つメリットは薄い。前述のハロショは2010年に渋谷店に統合される形で閉店し、その後秋葉原に移転するも昨年閉店。ジャニショも21年に原宿の店舗を閉店し渋谷に移転し、現在はファミクラストアとなっている。それでも、彼らとは違う文脈――すなわち原宿系から生まれたアイドルたちのおかげで、今でもアイドルファンと縁が深いのが原宿だ。

アイドルが由来する場所はほかにも、秋葉原・乃木坂・六本木・麻布（櫻坂46の由来になったさくら坂などが所在）、あるいは中野や渋谷もある。東京という都市には、それぞれのアイドル像に応じた複数の「聖地」が地層のように重なり合い、共存している。

大宮高史

エンタメでは演劇・ドラマ・アイドル・映画・音楽にまつわるインタビューやコラムを執筆。そのほか、交通・建築など街ネタも専門分野。

デイリー新潮編集部