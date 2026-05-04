◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）

今年のＮＨＫマイルＣは、上位伯仲の混戦と言っていい。朝日杯ＦＳの覇者で、前走の皐月賞は１３着に大敗したカヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）が、マイルに戻して復権を果たすのか。朝日杯ＦＳで３着に好走して、同じく前走の皐月賞で１５着大敗のアドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫、父リアルスティール）も同様である。明らかに上位の人気は割れそうだ。

そこで伏兵にも付け入る隙があると見て注目したいのが、ジーネキング（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父コントレイル）だ。デビュー８戦目にして初のマイル戦投入だった前走のニュージーランドＴで、３着に好走したのは適性の高さを物語る。それまでは調教の良さを実戦で生かせていなかっただけに、差す競馬で新味を出した以上に収穫は大きかったと言える。

斎藤誠調教師も「札幌２歳Ｓ（２着）の後、ホープフルＳなどを使ったが、距離は長かったのかもしれない。馬の形とかを見ても、本質的にはマイラーだと思う」と評価しており、Ｇ１でも色気は持っている。「イメージ的に広いコースの方がいいと思う。馬の後ろについていく形なら、東京の方が競馬がしやすい」とも語っており、舞台替わりもプラスになるとみる。（坂本 達洋）