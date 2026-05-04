ゴールデンウィーク真っ最中ですね！

お休みを満喫している人も、こんな時こそ仕事！という方も、ラジオをお供に楽しく過ごして下さい🎵

2週に渡って８人組ボーイズグループ『OCTPATH』が登場！

オーディション番組「PRODUCE101 JAPAN SEASON2」に出演した元練習生の中から結成されたボーイズグループ！

2021年11月に結成、2022年にシングル「IT'S A BOP」でメジャーデビューしました！

4月15日には９枚目となる最新シングル「Steppin'!!! / まっすぐなまま」をリリース。

6月からは『OCTPATH 2nd JAPAN TOUR 2026 - ICE CREAM- 』の開催も決定！

日本テレビでのレギュラー番組『OCTPATH魂』は、現在、HuluやLeminoで配信中です。

個性豊かなメンバー８人全員が2週に渡って登場！その個性を発揮してくれます！

2週目となる今週は、メンバーから太田駿静さん、海帆さん、西島蓮汰さん、四谷真佑さんが登場！

新曲や今後の活動について、さらに、プロフィールや趣味、今ハマっていることなど伺います！

メンバー同士の関係や意外な素顔が明らかに！！？今週も特技を披露してくれる人が、、、！！お楽しみに🎵

〜ラインナップ〜

【月】OCTPATH新曲やツアーについて

【火】太田駿静さんを深掘り！

【水】海帆さんを深掘り！

【木】西島蓮汰さんを深掘り！

【金】四谷真佑さんを深掘り！

〜イベント概要〜

【タイトル】８人組ボーイズグループ『OCTPATH』

【最新情報】

4月15日に最新シングル「Steppin'!!! / まっすぐなまま」リリース。

6月から『OCTPATH 2nd JAPAN TOUR 2026 - ICE CREAM- 』を開催！

日本テレビでのレギュラー番組『OCTPATH魂』は、現在、HuluやLeminoで配信中！

【オフィシャルサイト】https://octpath-official.com