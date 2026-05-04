2日大熱狂の東京ドーム

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、元3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）を3-0判定で退けた2日の“世紀の一戦”。大熱狂の東京ドームのリングには、名だたる企業の広告が掲出されており、ファンから驚きの声が上がった。

「THE DAY やがて、伝説と呼ばれる日。」と銘打たれた興行。“世紀の一戦”で井上が中谷を撃破したほか、井上の弟・拓真も元4階級制覇のレジェンド・井岡一翔に勝利した。

5万5000人分のチケットが完売した東京ドームには、名だたる日本企業の名が躍った。

リング中央にはSBIグループのロゴが入り、それを囲むようにNTTドコモや同社の映像配信プラットフォーム「Lemino」のロゴも配置された。

ニュートラルコーナーにはファミリーマート、そしてロープにも各社のロゴが。X上のファンも驚きを隠せない。

「ファミリーマート、SBIがスポンサーに付くボクシング界！！！！ 隔世の感があるな！！！」

「ドコモとSBIか。ファミマもいるよ」

「コンプライアンス絶対主義であるSBIがリング中央にスポンサードされていたのには新しいボクシングの時代を感じさせてくれた」

「SBIボクシングのスポンサーやべえ」

興行は「Lemino」でPPV生配信され、3日の会見で大橋ジムの大橋秀行会長は「視聴数もボクシング、格闘技、全てでトップだったと聞いている」と明らかにしていた。



（THE ANSWER編集部）