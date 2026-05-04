アマ球界の注目選手を紹介する「ドラフト報知」は、千葉商大の吉川凌平投手（４年＝習志野）を取り上げる。昨秋、１５６キロの球速をたたき出してスカウト陣の評価が急上昇。千葉県大学リーグに現れた将来性豊かな右腕だ。

スラリと見栄えのする体から、切れのあるストレートを投げ込む。身長１８６センチのスリークオーター右腕・吉川が最も自信を持っているのは「右打者のアウトロー」。先発した４月２５日の東京情報大戦でも、クロスしながらストライクゾーンのギリギリを通過するボールがウィニングショットになっていた。

昨秋のリーグ戦での球速のアベレージは１４０キロ台後半。今季は「真っすぐの調子がいま一つ」で東京情報大戦は１４２〜１４５キロが中心だったが、８イニングでフライアウトは１２個に上った。「なるべく打者の近くでボールを離し、差し込むことを考えています」と、こだわりを明かす。

変化球も多彩だ。フォーク、スライダーと、空振りを取れる決め球を持つ。憧れの投手は、パドレスのダルビッシュ有。「何でも投げられるし、考えながら打者と向き合っている」と手本にしている。

目標はプロ一本。ソフトバンク・福元スカウトは「直球をコーナーに決めることができ、器用に変化球も操れる」と素材の良さを認める。千葉県大学リーグから支配下で指名されれば、１９年オリックス５位の勝俣翔貴内野手（国際武道大）以来。千葉商大では、９７年ダイエー３位の木村茂投手まで遡る。「普通の結果ではなく、衝撃を残すような投球を見せていきたい」。大きな志を胸に、吉川は右腕を振り続ける。（浜木 俊介）

◆吉川 凌平（よしかわ・りょうへい）２００４年７月１６日、千葉県生まれ。２１歳。習志野では２年春からベンチ入り。３年夏は背番号１１で出場したが、千葉大会準々決勝で敗退。当時、千葉県大学リーグ２部だった千葉商大に進学した。１部に昇格した昨年の成績は１３試合６勝５敗。９１回１／３で自責点１６。防御率１．５８。右投右打。１８６センチ、９０キロ。