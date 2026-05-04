元フジテレビでフリーアナウンサー、タレントの高橋真麻が４日までに、声帯を手術していたことを明かした。

３日付のブログで「実は３月末から原因不明の声帯麻痺（まひ）になり声が出づらく、息苦しい。声が割れる、大きな声が出せない、歌えない。という日々を送ってきたのですがこの度、声帯の手術を終え退院致しました」と報告。

「これからリハビリや経過観察があります。５月６日のゴゴスマの生放送が術後初めてのテレビ出演になります。一生懸命頑張りますが、お聞き苦しいお声かもしれません。お詫び申し上げます」とつづった。

「きちんと声が戻るのか…という不安が大きい１ヶ月半でしたが、手術を終えてこれからリハビリも頑張りたいと思います。声帯以外は元気ですので引き続き育児、家事、仕事どれも楽しくして参りたいと思っております。どうぞ宜しくお願い致します」と記し、「最近、疲れが喉に来る方が多いみたい…皆様もお気を付け下さいませ」と呼びかけた。

その後の記事では「退院した日の夜はガパオライス（レタスで包んでも食べられるように） シュクメルリを作りました。ジョージアの郷土料理であるシュクメルリ」と手料理も披露した。

高橋は２０１８年に一般男性と結婚し、２０年５月に第１子女児、２２年１１月に第２子男児を出産した。