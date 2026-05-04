魔裟斗、“世界最高峰のレース”に挑む長男の近影を公開「キリッとして良い表情」「しっかり魔裟斗さんの血を受け継いでる 運動神経すごそう」「完走おめでとう」
元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（47）が4月30日、自身のインスタグラムを更新。“世界最高峰のレース”に挑む長男（7）の姿を紹介した。
【写真】「キリッとして良い表情ですね」“世界最高峰のレース”に挑む長男の“顔出し”ショット
魔裟斗は「エイト スパルタンレースにチャレンジ 男の顔になってきた！」とつづり、スパルタンレースに挑む長男の写真を“顔出し”で披露。
「スパルタンレース」とは、世界40ヶ国・年間170レース以上が開催されている世界最高峰・最大級の障害物レース。3枚の写真のうち、1枚の写真はメダルを手に撮影されている。
コメント欄には「完走おめでとうございます」「エイト君カッコエエよー！」「しっかり魔裟斗さんの血を受け継いでる 運動神経すごそう そして心さんの柔らかい雰囲気も持ち合わせている カッコイイ」「奥様の心さん似かと思ったら、キリっとした顔が魔裟斗さんですね」「エイト君 キリッとして良い表情ですね」「お疲れさまー」など、さまざまな反響が寄せられている。
魔裟斗は2007年2月、俳優の矢沢心（45）と結婚。12年6月に長女（13）、14年9月に次女（11）、19年1月に長男が誕生した。
【写真】「キリッとして良い表情ですね」“世界最高峰のレース”に挑む長男の“顔出し”ショット
魔裟斗は「エイト スパルタンレースにチャレンジ 男の顔になってきた！」とつづり、スパルタンレースに挑む長男の写真を“顔出し”で披露。
「スパルタンレース」とは、世界40ヶ国・年間170レース以上が開催されている世界最高峰・最大級の障害物レース。3枚の写真のうち、1枚の写真はメダルを手に撮影されている。
魔裟斗は2007年2月、俳優の矢沢心（45）と結婚。12年6月に長女（13）、14年9月に次女（11）、19年1月に長男が誕生した。